IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

İstanbul, 18 Kasım (DHA) - TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmaları için “Evimiz Dünya Projesi” IKEA Türkiye mağazalarındaki poşetlerin satışlarından elde edilen gelirle hayata geçiriliyor.

Doğa bilinciyle büyüyen nesiller için okullarda doğa eğitimleri verdiklerini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şöyle devam etti:

“Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanması amacıyla IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Evimiz Dünya Projesi’ni geliştirdik.

“Ekolojik ayak izimiz her geçen gün artıyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımızla 1,5 dünya tüketiyoruz. Oysa sadece bir dünyamız var.

“Bu yüzden programımız ile çocukların öncelikle evde tasarruf ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz.

“Evimiz Dünya Projesi, okullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınıf içi eğitimi ve bahçe uygulamalarını, IKEA mağazalarında çocuk etkinlikleri ve uygulamalarını, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor.

“Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kazanımlara uygun, çocukların merak ederek ve eğlenerek öğrenmesini sağlayacak eğitici materyaller ve deneyimli gönüllü eğitmenlerimiz ile projeyi uygulamaya başladık.

“Ocak 2017’de başladığımız proje kapsamında bugüne kadar 20 ildeki 119 okuldan 6.300 çocuğumuz okul etkinliklerine katıldı.

“IKEA mağazalarında gerçekleştirdiğimiz hafta sonu etkinlikleri ile de bin çocuğumuza ulaştık.

“Tasarruf ve tüketim alışkanlıklarını eğlenceli ve öğretici şekilde öğrendikleri dijital oyun ise 44 bin çocuğa erişti.

“Bu değerli projede emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığı ve IKEA Türkiye olmak üzere herkese doğa adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”