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IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmaları için “Evimiz Dünya Projesi” IKEA Türkiye mağazalarındaki poşetlerin satışlarından elde edilen gelirle hayata geçiriliyor.

IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

İstanbul, 18 Kasım (DHA) - TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmaları için “Evimiz Dünya Projesi” IKEA Türkiye mağazalarındaki poşetlerin satışlarından elde edilen gelirle hayata geçiriliyor.
Doğa bilinciyle büyüyen nesiller için okullarda doğa eğitimleri verdiklerini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şöyle devam etti:

“Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanması amacıyla IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Evimiz Dünya Projesi’ni geliştirdik.
“Ekolojik ayak izimiz her geçen gün artıyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımızla 1,5 dünya tüketiyoruz. Oysa sadece bir dünyamız var.
“Bu yüzden programımız ile çocukların öncelikle evde tasarruf ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz.
“Evimiz Dünya Projesi, okullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınıf içi eğitimi ve bahçe uygulamalarını, IKEA mağazalarında çocuk etkinlikleri ve uygulamalarını, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor.
“Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kazanımlara uygun, çocukların merak ederek ve eğlenerek öğrenmesini sağlayacak eğitici materyaller ve deneyimli gönüllü eğitmenlerimiz ile projeyi uygulamaya başladık.
“Ocak 2017’de başladığımız proje kapsamında bugüne kadar 20 ildeki 119 okuldan 6.300 çocuğumuz okul etkinliklerine katıldı.
“IKEA mağazalarında gerçekleştirdiğimiz hafta sonu etkinlikleri ile de bin çocuğumuza ulaştık.
“Tasarruf ve tüketim alışkanlıklarını eğlenceli ve öğretici şekilde öğrendikleri dijital oyun ise 44 bin çocuğa erişti.
“Bu değerli projede emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığı ve IKEA Türkiye olmak üzere herkese doğa adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Sürdürülebilirliği iş yapış süreçlerinin ve demokratik tasarım anlayışlarının bir parçası olarak gördüklerini belirten IKEA Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Senem Sadıklar ise şöyle devam etti:
“Sürdürülebilir kaynaklar ve iş modelleri ile insan yaşamına ve çevremize pozitif katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
“Tasarımdan üretime, pazarlamadan satışa kadar tüm aşamalarda bu yaklaşımı benimsiyoruz.
“Ortak evimiz dünyayı korumak ve evlerde sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz.
“Bu konudaki bilinç ve farkındalığın çocuk yaşlardan itibaren kazanılacağına dair inançla TEMA Vakfı ile 'Evimiz Dünya' projesini hayata geçirdik.
“Bugüne kadar mağazalarımızdaki etkinliklerle birlikte 7 bin 300 çocuğa ulaştık.
“Üstelik yaratmak istediğimiz farkındalık ailelerin de katılımıyla çok daha geniş bir çevreye yayıldı.
“Önümüzdeki yıl da IKEA mağazalarındaki poşet satışından elde ettiğimiz gelirle 20 ilde, okullarda, 2 bin 500 çocuğun daha eğitimlere katılımını hedefliyoruz.”

Çevrenin bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Sorumlusu Songül Koçer ise, “Çocuklar doğal varlıkları koruma sorumluluğunu gündelik hayatın her aşamasında hissetmelidir. Ekosistemdeki her bir varlığın doğanın dengesi açısından çok önemli bir yeri var. Doğaya karşı gösterdiğimiz her davranış bir başka canlının yaşamını etkiliyor. Çocukların okulda aldığı eğitimi destekler nitelikte olan, sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmasını amaçlayan Evimiz Dünya projesi, bu kapsamda uygulanan önemli bir proje olma özelliği taşıyor” dedi. (Fotoğraflı)

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