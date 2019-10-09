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İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri, global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Francisco’ya götürüyor.

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye İş Bankası, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri, global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Francisco’ya götürüyor.
İş Bankası’nın Silikon Vadisi’ndeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABD’li danışman firma US Market Access Center (USMAC) işbirliği ile yürütülen yurtdışı programının ilk ayağı, Türkiye’de gerçekleştirildi.
Workup’ın 5. dönem girişimleri ve önceki dönem mezunlarına USMAC’in alanında uzman mentorlarından üç gün boyunca ABD’de etkin satış, sunum ve iş geliştirme teknikleri konusunda eğitim ve mentorluk verildi. Eğitimin sonunda programın ABD’de yürütülecek bölümüne katılacak üç girişim seçildi. Seçilen girişimler Agrovisio, PCI Checklist ve Holonext; uluslararası pazarlara açılma hedefi ile kendi alanlarıyla ilgili iş geliştirebilecekleri global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere Ekim ayı sonunda San Francisco’ya gidecek.
Girişimlerin Türkiye’de yarattıkları değere ek olarak uluslararası pazarlara açılmalarını daima destekleyen Workup Girişimcilik Programı, seçilen 3 girişimin kendi dikeyinde iş geliştirebileceği kişiselleştirilmiş bir yurtdışı programını hayata geçirerek, programın global vizyonunu bir kez daha vurgulamış oldu.
Workup’ın yurtdışı programına seçilen girişimlerden;
- Agrovisio; geliştirdiği yapay zeka temelli tarım teknolojisi sayesinde uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor.
- PCI Checklist; kart verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini gerçekleştiren bir platform olup, e-ticaret siteleri, fintech startup'ları, bankalar ve ödeme altyapısı kuruluşları için değer yaratmayı hedefliyor.
- Holonext ise firmaların ve bireysel kullanıcıların Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimlerini kolayca tasarlayabilmelerine ve farklı platformlar üzerinden görüntüleyebilmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir AR içerik geliştirme platformu.
2017 yılının Mayıs ayından bu yana Kolektif House bünyesinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı’na kabul edilen girişimlere, 6 ay süre ile ofis ve mentorluğun yanı sıra yatırım ve iş geliştirme konularında işbirliği desteği sunuluyor.
Bugüne kadar 67 girişimin seçildiği ve ilk 4 dönemde toplam 40 mezunun verildiği Workup’ın Aralık ayında sona erecek 5. dönemi 10 girişim ile devam ediyor. (Fotoğraflı)

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