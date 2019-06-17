İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni
Yer: PWC Experience Center / BJK Plaza Akaretler
Tarih: 18 Haziran
Saat: 08:30
Türkiye'de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum Semineri
Yer: İstanbul Raidsson Blue Hotel Ortaköy
Tarih: 18 Haziran
Saat: 09:00
DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni
Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00
A101 ve fastPay İşbirliği Töreni
Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00
"Tekstil ve Deri Mühendislerinin Sektöre Kazandırılması Çalışmaları" Tanıtım Semineri
Yer: WOW İstanbul
Tarih: 18 Haziran
Saat: 11:00
Ekonomi Gazetecileri Derneği Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği
Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19:00
Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni
Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:00
Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10:00
SHV Energy-İpragaz Basın Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12:00
15. BeautyEurasia Konferansı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10:00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak
Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09:00
TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli
Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği / Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13:30
ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18:00
3. Uluslararası CEF Konferansı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10:00
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