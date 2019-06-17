FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni  Yer: PWC Experience Center / BJK Plaza Akaretler Tarih: 18 Haziran Saat: 08:30 Türkiye'de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum Semineri Yer: İstanbul Raidsson Blue Hotel Ortaköy Tarih: 18 Haziran Saat: 09:00 DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü Tarih: 18 Haziran Saat: 10:00 A101 ve fastPay İşbirliği Töreni Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü Tarih: 18 Haziran Saat: 10:00 "Tekstil ve Deri Mühendislerinin Sektöre Kazandırılması Çalışmaları" Tanıtım Semineri Yer: WOW İstanbul Tarih: 18 Haziran Saat: 11:00 Ekonomi Gazetecileri Derneği Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı Tarih: 19 Haziran Saat: 19:00 Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu Tarih: 20 Haziran Saat: 09:00 Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı Yer: Feriye  Tarih: 20 Hazian Saat: 10:00 SHV Energy-İpragaz Basın Toplantısı Yer: Raffles Hotel Tarih: 20 Haziran Saat: 12:00 15.

Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni

Yer: PWC Experience Center / BJK Plaza Akaretler
Tarih: 18 Haziran
Saat: 08:30

Türkiye'de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum Semineri

Yer: İstanbul Raidsson Blue Hotel Ortaköy
Tarih: 18 Haziran
Saat: 09:00

DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni

Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00

A101 ve fastPay İşbirliği Töreni

Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00

"Tekstil ve Deri Mühendislerinin Sektöre Kazandırılması Çalışmaları" Tanıtım Semineri

Yer: WOW İstanbul
Tarih: 18 Haziran
Saat: 11:00

Ekonomi Gazetecileri Derneği Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği

Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19:00

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:00

Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10:00

SHV Energy-İpragaz Basın Toplantısı

Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12:00

15. BeautyEurasia Konferansı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10:00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak

Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09:00

TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli

Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği / Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13:30

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18:00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10:00

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