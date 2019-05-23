İSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildi

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türk sanayisine önemli katkıları olan iş insanı Fazıl Zobu’yu gelecek kuşaklara hatırlatmak amacıyla, Zobu’nun adını İSO Meclis Toplantı Salonu’na verdi.

İSO Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı, Oda’ya büyük katkıları olan eski İSO Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Zobu’yu anma etkinliği olarak gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Odakule’nin odaya kazandırılmasında önemli katkılarından dolayı iş insanı Fazıl Zobu’nun adı, düzenlenen törenle Meclis Salonu’na verildi.

Her zaman önemli, renkli ve kamuoyunun ilgisini çeken toplantıların yapıldığı Meclis Salonu ile merhum Fazıl Zobu’nun ismini yaşatmayı amaçladıklarını belirten Erdal Bahçıvan, “Merhum Fazıl Zobu, Odakule binamızın biz sanayicilere kazandırılması sürecinde unutulmaz çabalar göstermiş çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Köklü bir geleneğe sahip olan Ramazan ayında unutulmaz sanayicimiz merhum Fazıl Zobu’yu, aramızda bulunan kızı Ahu Zobu ve yakın çalışma arkadaşları Murtaza Çelikel ve Orhan Demirtaş ile birlikte anmamız çok anlamlı ve değerli” dedi.

İSO’nun kurulduğu 1952 yılından bu yana Türkiye sanayisine ve kalkınmasına katkıda bulunmuş marka değeri yüksek öncü bir kuruluş olduğunun altını çizen Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İSO’yu ülkemizin öncü kuruluşu yapan birçok değerli iş insanımız oldu. Tarihimizdeki örnek kolektif çalışmalardan birisine de Odakule binamızın tarihinde tanık oluyoruz. Başta merhum Fazıl Zobu olmak üzere sanayici büyüklerimizin vizyonu ve büyük emeğiyle 1976’da hizmete açılan Odakule, mimarisiyle İstanbul’un sembol binalarından ve ilk gökdelenlerinden biri.

“Odakule, bir yıl boyunca çevreci, akıllı donanımlara sahip büyük bir yenilenme sürecinden geçti. Yenilenmenin ardından 2017 yılında tarihi binamızdan Odakule’ye taşınarak gurur ve başarılarla dolu 65’inci yılımızda tüm birimlerimizle hizmet sunmaya başladık. Bunu yaparken çok değerli sanayici büyüğümüz Fazıl Zobu’yu hatırlamamak mümkün değildi. Öyle ki, dostları Fazıl Zobu için ‘Zaman kalburunun eleyemediği seçkin ve yeri doldurulamaz bir insandı’ görüşünde birleşmiştir. Fazıl Zobu bizlere uzun ömürlü başarıyı öğretti; günümüzün dünyasında, saman alevini andıran geçici zaferleri değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya önem verilmesini öğütledi.

“Bina demek anı demektir. Dönüşümler, anıları, hafızaları, izleri yok etme tehlikesini de beraberinde getirir. Bu nedenle binamızın dönüşüm sürecini başlatırken; sanayi tarihimizi, üretim kültürümüzü ve sanayicilerimizin bir hazine niteliğindeki anılarını genç kuşaklara aktaracak kitap ve belgesel film çalışmamızı da eşzamanlı olarak başlatıp hayata geçirdik.”

Bahçıvan, Odakule binasının da yer aldığı ve her gün binlerce kişinin İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki yaya bağlantısını sağlayan tarihi Odakule Pasaj Geçidi’ni de düzenledikleri mimari bir yarışma ile yenilediklerini belirterek “Kazanan Beyoğlu Melodisi projesi ile sanayi, sanat ve tasarımla buluşacak” dedi. (Fotoğraflı)



