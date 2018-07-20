FİNANS

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İsviçre saat markaları 2018 yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 arttı.  İsviçre Saat Sanayisi Federasyonu'nun yaptığı basın açıklamasına göre, son altı yıl içinde İsviçre'de üretilen saat ihracatında yüzde 10.5 artışla, yaklaşık 9.0 milyar euro gelir sağlandı.

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

Levent Gündüz / Zürih, 20 Temmuz (DHA) - Dünyaca ünlü İsviçre saat markaları 2018 yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 arttı.
İsviçre Saat Sanayisi Federasyonu'nun yaptığı basın açıklamasına göre, son altı yıl içinde İsviçre'de üretilen saat ihracatında yüzde 10.5 artışla, yaklaşık 9.0 milyar euro gelir sağlandı.
Sektörün saat ihracatı Haziran'da yıllık yüzde 11.8 artışla 1.9 milyar doların üzerine yükseldi.
Fiyatı 500 euroyu geçen saat satışında İsviçre saatleri yurt dışında büyük ilgi görüyor.
İsviçre saatlerinin ihraç edildiği ülkelerin başında yüzde 30 ile Çin ilk sırada yer alıyor.
Çin'i ise Amerika, Almanya ve Fransa izliyor. (Fotoğraflı)

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

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