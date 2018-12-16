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Kişisel Verilerin Korunması, Riskler ve Önlemler Paneli

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: "Türkiye'de kişisel veriler 'temel hak ve özgürlük' olarak anayasa ile güvence altında"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kişisel verilerin "temel hak ve özgürlükler" kapsamında anayasayla güvence altında olduğunu ifade etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Meclis Salonu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş birliğiyle "Kişisel Verilerin Korunması, Riskler ve Önlemler Paneli" düzenlendi.

Baran, panelin açılışında yaptığı konuşmada, kişisel veri güvenliğinin herkesi ilgilendirdiğini belirterek, ad, soyad, doğum yeri, elektronik posta, kan grubu ve parmak izi gibi bilgilerin kişisel veri kabul edildiğini ve korunması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de "kişisel veri" kavramının Anayasa'nın 20'nci maddesine eklendiğini anımsatan Gürsel Baran, böylece kişisel verilerin "temel hak ve özgürlük" olarak anayasayla güvence altına alındığını vurguladı.

Baran, konuyla ilgili panel düzenlemekteki amaçlarının ise sürekli gelişen dijital alanda ATO üyelerinin hata ve yanlış yapmalarının önüne geçmek olduğunun altını çizdi.

- "Türkiye'de de yerli ve milli veri merkezi olmalı"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir de vatandaşların sanal ortamda kayıt yaptırırken bunların hangi gerekçelerle yapıldığına dikkat etmesi gerektiğine işaret etti.

Sosyal medya kullanıcılarının sanal alemde ayak izi bıraktıklarını anlatan Bilir, kanunun amacının kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılmasını tümüyle engellemek değil, kişisel veri işleyenlerin, veri sahibi kişilerin mahremiyetine zarar vermelerini engellemek olduğunu ifade etti.

Faruk Bilir, sanal ayak izlerinin Türkiye'de kalması gerektiğini belirterek, Türkiye'de de yerli ve milli veri merkezi olması gerektiğini kaydetti.

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