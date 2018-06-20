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Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde patatesin kilosu 5 liraya kadar çıkarken, ülkenin en önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasat 20 gün içinde başlayacak.

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- TÜRKİYE genelinde patatesin kilosu 5 liraya kadar çıkarken, ülkenin en önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasat 20 gün içinde başlayacak. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, üretim maliyetlerindeki artış ve geçen yıllara oranla ekim alanlarının azaldığına dikkati çekerken, patates fiyatlarının da bu nedenle arttığını söyledi.
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde nisan ayı başında ekimi yapılan patatesin 20 gün içinde hasadının başlaması bekleniyor. Üretim maliyetleri artan patatesin ilçedeki ekim alanları, son 3 yılda önemli ölçüde azaldı. 2 yıl önce 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede, geçen yıl 18 bin dekar alanda 140 bin ton civarında üretim gerçekleşti. Bu yıl ise 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılırken, üretimin de buna paralel düşmesi bekleniyor.
Sandıklılı üretici geçen yıl patatesin kilosunu 40- 50 kuruşa satarken, pazardaki fiyatlar ise 1,5 ile 2,5 lira arasında değişti. Bu yıl son dönemde pazar tezgahlarında patates ve soğanın fiyatı 5 liraya kadar çıktı. Bu yıl Sandıklılı patates üreticisi hasada başladığında kilosunu 2 liradan satmayı planlıyor.
'TÜRKİYE GENELİNDE RANDIMAN DÜŞÜKLÜĞÜ VAR'
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, ilçedeki depolarda bulunan patatesin 2 ay önce bittiğini söyledi. Geçen yıla oranla ülke genelinde patates ekiminin azaldığını vurgulayan Süleyman Yıldız, "Üretim maliyetlerinin yüksek olması ve çiftçimizin birkaç yıldır zarar etmesi nedeniyle patates ekimi düştü. Geçen senelerde milova hastalığı oldu. Bu hastalık olduğunda verim düşer. Hem ekilişin azlığı hem de hastalıktan dolayı şu anda patateste Türkiye genelinde randıman düşüklüğü var. Bu da ister istemez fiyatları yükseltiyor. Birinci neden bu" dedi.
'15- 20 GÜNE KADAR ERKENCİ PATATESLER ÇIKAR'
İkinci nedenin ise maliyetler olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, "Çiftçinin patates üretiminde kullandığı mazot 6 liraya yaklaştı, işçinin günlük yevmiyesi 75 lira, ilaç fiyatları aldı başını gitti. Bir torba gübre 120 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Üretim maliyetlerinin artması, verim düşüklüğü ve ekilen alanların azalması patatesin fiyatını artırdı. İlçemizde 15- 20 güne kadar erkenci patatesler çıkar. Tabii ilçemizde patates çıkınca ülke genelinde rahatlama olur diye düşünüyorum. Bu sene üretici tarlada kilosunu 2 liraya civarında satar. Ama pazarda ne olur bilmiyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Geçen sene bu zamanlar 15 kuruşa üretici patatesi sattı. 15 kuruşa söktüğümüz patatesi insanlar marketten 3 liraya yedi. Dengeyi gözetmek zorundayız. Dengeli tutmak zorundayız" diye konuştu.
'SOĞAN EKİMİ AZ'
İlçede soğan ekiminin de yapıldığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, "Soğanın fiyatı da Sandıklı'da 1,5 ya da 2 lira olur. Sandıklı'da bu sene çok fazla soğan ekimi yok. 2 bin ya da 3 bin dekar alanda ekim yapıldı" dedi.

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Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptıMaliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptıMaliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptıMaliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

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