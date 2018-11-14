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Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

MARMARABİRLİK, bugün itibariyle 33 bin ton ve 247 milyon TL karşılığında ürün alımı gerçekleştirdi.

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK, bugün itibariyle 33 bin ton ve 247 milyon TL karşılığında ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "15 Kasım’da yapılacak olan ikinci dilim ödemelerle, 9 Kasım’a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60’ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon TL ödeme yapılmış olacak" dedi.
12 Ekim’de 52 bin ton ürün alım planı ile alımlara başlayan Marmarabirlik bir taraftan ürün alımlarına devam ederken, diğer taraftan da açıklanan ödeme planı çerçevesinde ürün bedellerini ödüyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Asa, "Ortaklarımızdan alınan 33 bin ton ürünün, 18-23 dane arasındaki miktarı yüzde 26’dır. Bu kalibrelere 24-26 dane arasındaki ürün dahil edildiğinde toplamda yüzde 50’yi bulmaktadır. Marmarabirlik alımlarının iri kalibre oranının yüksek olduğunu görmekteyiz” dedi. Başkan Asa, “Gemlik 2.3 bin ton, Mudanya 10 bin ton, Erdek 1.7 bin ton, Orhangazi 2.7 bin ton, İznik 10 bin ton, Edincik 3.9 bin ton, Mürefte 1.7 bin ton, Marmara Adası 54 ton, ürün alımı gerçekleştirilmiştir. 18-20 dane arası en yüksek miktarda ürün alımı yapan Mudanya Kooperatifimizdir. Rakamlara bakıldığında iklim koşulları ve çeşitli bitkisel hastalıklar nedeniyle, bölgesel değişikliklerin, her kooperatifin dinamiklerinin farklı olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.
'ALIM HEDEFİNE DOĞRU ULAŞACAĞIMIZI GÖSTERMEKTEDİR'
Bugün geldikleri noktada Marmarabirlik'in doğru bir fiyat politikası izlediğini gördüklerini belirten Başkan Asa, "Üreticilerimizden azami teslimat miktarlarının arttırılması yönünde talepler gelmektedir. Azami teslimat miktarından olumsuz yönde etkilenenler, 5 yıllık ürün teslimat ortalaması çok az ve rekolte beyanını da çok yüksek olan ortaklarımızdır. Marmarabirlik alım planı bir sekteye uğramadan aralıksız olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu da, alım hedefine doğru ulaşacağımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı.
'MARMARABİRLİK'E SAHİP ÇIKALIM'
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa son olarak, "Ortaklarımızdan azami teslimat miktarının üzerinde ürün alınması durumunda, beyan miktarı olan 70 bin ton ürünün alınması demektir. Buna Marmarabirlik’in ne depo kapasitesi ne de mali durumu imkan verir. Başta ödemeler olmak üzere büyük sıkıntı yaşanmasına sebep olur. Kaldı ki, bu yıl planlama dışında sınırsız alım yapılmış olsa bile, bir sonraki yıla geldiğimizde alım miktarının daha düşük miktarlarda olacağını ve sıkıntının daha da artacağının bilinmesini isterim. Kendi öz kaynakları ile ayaklarının üzerinde duran bir kurum haline gelen Marmarabirlik’e sahip çıkalım" diyerek sözlerini tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

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