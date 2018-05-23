FİNANS

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 19:15 | Son Güncelleme

Döviz kurundaki yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Merkez Bankası 3 baz puan artışa gitti. Borç verme faiz oranı yüzde 13,5’tan yüzde 16,5’e yükseltildi. Toplantı kararının ardından dolar kuru 4.60'a kadar geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi.

Kurulun gündeminde döviz kurundaki artış ve yakın dönem gelişmeleri var.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası 3 baz puan artışa gitti. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildi.

dolart

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Bir süredir Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan Dolar ve Euro, bugün 4.92 ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış ardından uzun süre 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.

Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar kuru 4.60'e kadar geriledi.

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