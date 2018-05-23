Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi.
Kurulun gündeminde döviz kurundaki artış ve yakın dönem gelişmeleri var.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BELLİ OLDU
Merkez Bankası 3 baz puan artışa gitti. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildi.
DOLARDA SERT DÜŞÜŞ
Bir süredir Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan Dolar ve Euro, bugün 4.92 ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış ardından uzun süre 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.
Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar kuru 4.60'e kadar geriledi.
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