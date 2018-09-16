AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, Fransız markanın ardından Volkswagen ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,45 artarak 21 milyon 763 bin 103'ten 22 milyon 731 bin 759'a yükseldi.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırayı aldı.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 56 bin 151 otomobilin yüzde 17,9'unun Renault, yüzde 9'unun Volkswagen, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 8'inin Fiat, yüzde 6,6'sının Dacia, yüzde 6,3'ünün Toyota, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5,2'sinin Ford, yüzde 5,1'inin Honda, yüzde 4,9'unun Opel, yüzde 23,6'sının diğer markalardan oluştuğu görüldü.