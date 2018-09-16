FİNANS

Otomobilde ilk tercih "Renault"

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, Fransız markayı Volkswagen izledi

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, Fransız markanın ardından Volkswagen ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,45 artarak 21 milyon 763 bin 103'ten 22 milyon 731 bin 759'a yükseldi.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırayı aldı.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 56 bin 151 otomobilin yüzde 17,9'unun Renault, yüzde 9'unun Volkswagen, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 8'inin Fiat, yüzde 6,6'sının Dacia, yüzde 6,3'ünün Toyota, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5,2'sinin Ford, yüzde 5,1'inin Honda, yüzde 4,9'unun Opel, yüzde 23,6'sının diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Geçen yılın aynı ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde yüzde 18,3 paya sahip Renault ile yüzde 11 paya sahip olan Volkswagen'in oranlarındaki düşüşe karşın, Hyundai payını yüzde 7'den yüzde 8,2'ye taşıyarak tercihlerde üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın ocak ayında yüzde 15,8 ile en çok tercih edilen otomobil markası olan Renault, şubatta yüzde 18,6, martta yüzde 15,7, nisanda yüzde 18,8, mayısta yüzde 16,7, haziranda yüzde 15,8, temmuzda 17,9 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Renault'tan sonra en çok tercih edilen marka olan Volkswagen'in ocakta yüzde 13 olan oranı ise şubatta yüzde 10,4, martta yüzde 10,1, nisanda yüzde 9,4, mayısta yüzde 11,3, haziranda yüzde 10,4, temmuzda yüzde 9 paya geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı (yüzde) yılın 7 ayı itibarıyla şöyle:

Marka Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Renault 15,8 18,6 15,7 18,8 16,7 15,8 17,9 Volkswagen 13 10,4 10,1 9,4 11,3 10,4 9 Fiat 8 7,7 7 7,6 8,5 8,4 8 Peugeot 5,1 5,3 6 5,3 4,4 8,2 5,3 Hyundai 6,3 6,6 6,4 6,3 5,9 7,0 8,2 Ford 5,8 4,7 5,1 4,9 5,3 6,7 5,2

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