FİNANS

Paşabahçe Nestlé’nin tanımlı küresel tedarikçisi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

Nestlé Türkiye ve Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş.

Paşabahçe Nestlé’nin tanımlı küresel tedarikçisi oldu

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Nestlé Türkiye ve Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. arasında yapılan işbirliğiyle Paşabahçe, Nestlé’nin tanımlı küresel tedarikçilerinden biri oldu.
Nescafé Gold için kullanılan cam bardakların dünyadaki üreticilerinden biri olan ve 140 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturan Paşabahçe, söz konusu işbirliği kapsamda aralarında Türkiye’nin yanı sıra Çin, Sırbistan, Romanya, Fas ve İtalya’nın bulunduğu toplam 25 ülke için yıllık yaklaşık üç milyon bardak üretecek.
Nestlé Türkiye İçecekler Grubu Genel Müdürü Pınar Öney Bilsel, konula ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Nestlé olarak 110 yılı aşkın süredir bulunduğumuz Türkiye pazarında 20’yi aşkın ülkeye ihracat yapıyor, 3 bin 800 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Oluşturduğumuz ekosistemle Türkiye ekonomisine kendi faaliyetlerimizin ötesinde de destek sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Örneğin yerli hammadde kullanımına öncelik veriyor, burada yüzde 92’lik bir orana sahip bulunuyoruz. Türkiye’nin öncü ve en prestijli sanayi kuruluşlarından biri olarak gördüğümüz Paşabahçe ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini de çok değerli buluyoruz. 2018 yılında Türkiye için 250 bin adetlik bir alım gerçekleştirdikten sonra bu yıl için alım miktarımızı ikiye katladık. Aynı zamanda Paşabahçe’yi Nestlé’nin global tedarikçisi haline getirerek, tüm dünyanın Nescafé Gold keyfine Türkiye’de üretilen cam bardakların eşlik etmesine ön ayak olduk.”
Paşabahçe Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Ertan Kurt da işbirliğiyle ilgili şu orumu yaptı:
“Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise üçüncü büyük üreticisi olarak 140 ülkede ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. 80 yılı aşkın geçmişimiz ve 10 binin üzerinde ürün çeşidimizle dünyanın her köşesindeki tüketiciye hitap ediyoruz. Hiç durmadan tasarlıyor, dört ülkede bulunan üretim tesislerimizde bu tasarımları hayata geçiriyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada milyonlarca tüketicinin tercihi olan Nestle ile imza attığımız bu işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında geçtiğimiz yıl tohumlarını attığımız işbirliğini, bugün çok daha ileriye taşımanın, Nestle’nin global tedarikçisi olarak Nescafé Gold için üretim yapacak olmanın heyecanı içindeyiz.” (Fotoğraflı)

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