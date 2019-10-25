FİNANS

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Sektörel güven endeksleri Ekim ayında Eylül ayına göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Sektörel güven endeksleri Ekim ayında Eylül ayına göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayındaki 89.3 düzeyinden, Ekim’de yüzde 1.6 artarak 90.7 düzeyine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; hizmetlere olan talep endeksi yüzde 4.9 artarak 100.1 düzeyine ulaştı. İş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri ise sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.2 azalarak 86.8 ve 85.3 değerlerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 4.8 artarak 102.3 düzeyine çıktı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.9, yüzde 2.0 ve yüzde 7.7 artarak 93.3, 108 ve 105.6 değerlerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 60.1 düzeyindeyken, Ekim ayında yüzde 8.3 artarak 65.1'e çıktı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9.1 ve yüzde 7.9 artarak 48.4 ve 81.8 değerlerini aldı. (Grafik - Tablo)

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttıMB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldiİmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Bakanlık indirim kararı aldı

Bakanlık indirim kararı aldı

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'

'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı

MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tecil faiz oranı yüzde 19'a indirildi

Bakanlık indirim kararı aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.