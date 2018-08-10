FİNANS

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

SUZUKİ, ağustos ayına özel SUV modeli Suzuki Vitara’nın 50 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 1,21 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunulduğunu açıkladı.

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

İSTANBUL, (DHA) - SUZUKİ, ağustos ayına özel SUV modeli Suzuki Vitara’nın 50 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 1,21 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunulduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 8 bin liraya kadar hurda teşviki indirimiyle birlikte 103 bin 250 liradan başlayan fiyatla satışa sunulan Suzuki Vitara, ağustos ayında 50 bin liraya kadar 12 aya varan vade, yüzde 1,21 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara'da mevcut. Dört tekerlekten çekiş sistemi, Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor.

"Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi akıllı telefonla bağlantı sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleriyle birlikte tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

"Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Vitara’da 1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor."

(FOTOĞRAF)

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

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