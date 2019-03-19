Teknolojide Kadın Derneği tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney, “Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye’ye büyük bir fırsat sunuyor.” dedi.

Öney, Wtech'in açılışı ve tanıtımında yaptığı konuşmada, yaratmak ve üretmekte kadınların çok yetenekli olduğunu belirterek, Türkiye’nin en büyük gücünün çalışkan, duygusal zekası yüksek kadınlar olduğunu söyledi.

Bu gücün, teknoloji ile ne kadar bütünleştirilip yoğurulursa Türkiye’nin o kadar ileri gideceğine inandığını ifade eden Öney, “Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında bu yolda pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye’ye büyük bir fırsat sunuyor.” dedi.

Kendisini bu yolculukta kadın olarak hep yalnız hissettiğini dile getiren Öney, şunları kaydetti:

“Teknoloji erkek işidir’ şeklindeki kodlanmamızın ve bu alanda erkeklerin sayıca üstünlüğünün bunun en önemli nedeni olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda öncelikle teknolojideki gelişmelerin ülke ekonomimize, küresel rekabetimize, bireysel gelişim ve kariyerimize olumlu etkisi için kadın odağında çalışmanın gücüne inanıyorum. İşte bu çeşitsizliği ve kadınlardaki motivasyon kaybını ortadan kaldırarak teknoloji ve insanın gücünü tam olarak kullanmak asıl hedefimiz. Bu nedenle yetenek yönetimi çalışmalarımızda erkeklerin yüzde 20 kota ile çalışmalarımıza katılmasını istiyoruz."