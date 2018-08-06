TGDF’den tarımın 100 günlük eylem planına güçlü destek

İSTANBUL, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında açıkladığı Tarım ve Orman Bakanlığı projelerine, gıda sektöründen destek geldi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Yeni yapılanmasıyla sektöre umut olan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulacak projeler, sektöre can suyu olacak. TGDF olarak, tarım ve gıda sektörlerini geleceğe taşıyacak her projenin arkasındayız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 Ağustos’ta düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında, kabinedeki bütün bakanlıkların 100 günlük eylem planlarını tek tek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye’nin 16 yılda tarım alanında sağladığı gelişmelere dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni dönemde daha güçlü bir şekilde hizmetine devam edeceğini belirtmiş ve bakanlığın 100 günde hayata geçireceği projeleri de sıralamıştı.

GIDA SANAYİNDEN EYLEM PLANI’NA DESTEK Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tarım alanındaki projelere, gıda sektöründen destek geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planını değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, ilk olarak Bakanlıktaki yeni yapılanmanın yarattığı olumlu havaya dikkat çekti. Menlik, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarım, gıda, orman ve su gibi birbirinin ayrılmaz birer parçası ve tamamlayıcısı olan konuların tek bir elde, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında toplanması doğru bir adım olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle Bakanlık görevine tarım ve gıda sektörünü yakından tanıyan bir isim olan Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin atanması da bu adımın tamamlayıcısı olmuş, sektördeki gelişme sürecinin yeni bir ivme kazanacağına olan inancımızı kuvvetlendirmiştir. “SEKTÖRÜMÜZÜ İLERİYE TAŞIYACAK HER PROJENİN ARKASINDAYIZ” İşte bu süreçte, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bütün bakanlıklar tarafından 100 günde gerçekleştirilecek 400 proje, 24 Haziran seçimleri öncesinden başlayarak Türk ekonomisi için karamsarlık bulutları yaymaya çalışanlara en iyi cevap olmuştur.

100 Günlük İcraat Programı kapsamında, yeni yapılanmasıyla sektöre umut olan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulacak projeler, sektöre adeta can suyu olacaktır. Türkiye gıda ve içecek sanayinde faaliyet gösteren 2000’i aşkın işletmenin üyesi olduğu 27 üye derneği ile sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olan TGDF, bugüne kadar tarım ve gıda sektörümüzün yararına her türlü çalışmaya destek vermiştir. Bugün de, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 100 günde uygulamaya koyacağı, sektörümüzü geleceğe taşıyacak projelerin arkasındayız. Uygulanacak projelerle, kırmızı et gibi arz açığı yaşadığımız ürünler başta olmak üzere sektörde sağlanacak üretim ve verim artışından çiftçimiz ve sanayicimiz kazanacağı gibi, vatandaşlarımız da daha kaliteli ve yeterli gıdaya, daha uygun fiyatlarla ulaşacaktır. Bu nedenle gıda sektörü olarak, projelerin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız.” 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI'NDA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PROJELERİ 1-Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile 710 milyon destek sağlanması.

2-8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, 41,5 milyon lira ilave gelir artışı ile 8.500 kişiye ek istihdam sağlanması, 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 250 milyon lira destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması. 3-4 adet yeni içme suyu tesisi ile 344 bin kişiye yıllık 70.8 milyon m3 temiz kaliteli ve yeterli içme suyu sağlanması (Bütçe: 105.384.000 TL) 4-39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın daha korumaya alınması. 5-Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi 6-Odun üretiminin 15 milyon m3’ten 21 milyon m3’e çıkarılarak yüzde 40 artış sağlanması ve 130.000 kişinin istihdam edilmesi. 7-100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması 8-Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması. 9-Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin yüzde 200 artırılması ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması. 10-Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının yüzde 15 artırılması ve milli park sayısının 43’ten 44’e çıkarılması.