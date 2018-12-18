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Tonlarca narenciye yerlerde

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

MERSİN’in Anamur ilçesinde çetin kış şartlarına dayanamayan tonlarca narenciye, yağmur ve rüzgar nedeniyle dalından yere döküldü.

Tonlarca narenciye yerlerde

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde çetin kış şartlarına dayanamayan tonlarca narenciye, yağmur ve rüzgar nedeniyle dalından yere döküldü.
Anamur ilçesinde narenciye deposu olarak bilinen Ovabaşı Mahallesi'nde onlarca ton narenciye çetin kış şartlarına dayanamadı. İki hortumun ardından şiddetli yağışlar ve fırtınalar nedeni ile olgunlaşma mevsimi olan portakal ve mandalina başta olmak üzere onlarca ton narenciye döküldü. Ağaçta kalan sağlam meyveler için 80 kuruşa alıcı bulunamıyor. Kalan portakallarını satmaya çalışan üretici, zarar kar düşünmeden ürünlerini kurtarmanın peşine düştü.
Sırtında küfesi ile kalan portakalları tüccara vermeye çalışan Hüseyin Yalçın, "Portakallar dalında kaldı. Geri kalanı da yağmurun rüzgarın etkisi ile döküldü. 80 kuruş ile bir lira arası satmaya çalışıyoruz" dedi.
Portakalların paketlenmesi için gecelerini gündüzlerine kattıklarını kaydeden Uğur Derya (54) da, fiyatın 30 yıldır 59 kuruş ile bir lira arasında gidip geldiğini, ancak gübre ve ilaç fiyatlarının ise uçtuğunu söyledi.
Üreticilerin bir kısmı ise yaklaşık 5 yıl önce büyük bir bölümü sökülen narenciye bahçelerinin yine sökülme aşamasına geldiğini söylerken günlük portakal toplayan işçilerden erkekler 70, kadın işçiler ise 80 TL yevmiye aldığı öğrenildi.

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