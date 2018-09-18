Torku'dan rüşeymli bisküvi

KONYA(DHA)- KONYA Şeker Fabrikası'nın gıda sektöründeki çatı markası olan Torku, her 1 ton buğdayın işlenmesinden 1 kilo elde edilen ruşeymli bisküvi üretmeye başladı. Ruşeym, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin, içerdiği lif sayesinde tok tutarak zayıflamaya da yardımcı olduğu biliniyor.

'Doğal Olarak Bizden' sloganıyla yola çıkan ve kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak dünya markası haline gelen Torku, ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Buğdayın kalbi olarak ifade edilen rüşeym, Türkiye’de ilk kez bisküviyle buluşturuldu ve yeni bir lezzet ortaya çıktı. Son teknolojiyle donatılan tesislerde üretilen Torku tam ruşeymli bisküviler, 3 farklı çeşitle raflardaki yerini aldı. Torku, kristal şekerden sıvı şekere, bisküviden gofrete, kırmızı etten salam ve sucuğa, sütten yoğurda, patates kroketinden ayçiçek yağına, meyve suyundan, şalgam suyu, pekmeze, pizzadan bulgura kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Konya Şeker Atıştırmalık İş Birimleri Koordinatörü Rafet Karataş, Torku'nun bir çiftçi markası olduğunu hatırlatarak, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un kendilerine çizdiği vizyon çerçevesinde, doğal kalmayı, doğal olanı tüketiciye sunmayı, güvenilir gıdanın adresi olmayı kısa zamanda başardıklarını kaydetti.

Karataş, şöyle konuştu:

''Başkanımız Recep Konuk, buğdayın en kıymetli yerinden, en kıymetli ürünü üretmek için bir çalışma yapılması talimatını verdi ve ruşeymli Bisküvi geliştirmek için ürün geliştirme çalışması sürecini bu talimatla başlattık. Yaklaşık 8 ay süren Ar-Ge sonucunda Torku tam ruşeymli bisküvilerin tadım testleri de dahil tamamlandı. Lezzet ve kaliteden taviz vermeden tüketici sağlığı öncelikli olacak şekilde üretilen ruşeymli bisküvilerin içeriğinde rüşeymin yanı sıra tam buğday unu da kullanıldı. Lif yönünden zengin bir içeriğe sahip, glikoz şurubu içermeyen Torku tam ruşeymli bisküvi ailesinin orman meyveli çeşidinde de gerçek meyve parçacıkları kullanıldı. Türkiye’de nuşeymli bisküviyi ilk defa üreten Torku, söz konusu ürün ve yeni çıkaracağı inovatif ürünler ile orta ve uzun vadede dünya pazarlarında da farklılaşmayı ve hem iç hem dış pazarlarda pazar payını büyütmeyi hedefliyor."

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