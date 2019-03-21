TSKF Ve ICF’ten 400 gence koçluk desteği

İstanbul, 21 Mart (DHA) - Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (İş ve Meslek Kadınları Dernekleri/TSKF) ve ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği işbirliğinde başlatılan Kıvılcım Projesi kapsamında Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitim gören yaklaşık 400 TSKF bursiyeri üniversite öğrencisi, ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği alacak.

Kıvılcım Projesi kapsamında, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitim gören TSKF bursiyeri üniversite öğrencilerine ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği sunulmaya başlanırken, projenin ilk etabı 37 üniversitelinin katılımıyla gerçekleşti.

İlk grup çalışması 37 genç kadın bursiyer ile yapılan projenin toplamda 400 kişiye ulaşması hedefleniyor. Kıvılcım Projesi öğrencilerin yaşamlarında ve kariyerlerinde destek koçluğu almasını amaçlıyor.

Bu yıl başlayan projenin sene içinde tamamlanmasını planladıklarını belirten TSKF 2018

