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TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, “Ülkemizin sağlıklı bir şekilde kalkınabilmesi için yurt içi tasarrufları artırmamız, yatırım vadelerini uzatmamız, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, “Ülkemizin sağlıklı bir şekilde kalkınabilmesi için yurt içi tasarrufları artırmamız, yatırım vadelerini uzatmamız, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.
TSPB'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ve iki gün boyunca İstanbul Wyndham Grand Levent Oteli’nde gerçekleştirilecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı. “Gelecek” temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek olan kongrede, 26 panel ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 23 eğitim programı yer alacak.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ülkemizin sağlıklı bir şekilde kalkınabilmesi için yurt içi tasarrufları arttırmamız, yatırım vadelerini uzatmamız, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor. Ancak, Türkiye’deki hane halkı tasarrufların finansal varlıklar arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 85’nin kısa vadeli (ortalama 3 ay) mevduattan oluştuğunu, kalan yüzde 15’lik kısmın uzun vadeli finansmanı sağlayan sermaye piyasası araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Sağlıklı büyümemiz için bu fotoğrafı değiştirmemiz gerekiyor. Mevcut durumda, yaklaşık 80 milyonluk ülkemizde sermaye piyasasında yatırımı olan 16 milyon kişi bulunuyor. Bu rakamı artırmak zorundayız.”
Topaç, Türkiye’de halka açık 487 şirket bulunduğunu, bunların da piyasa değerinin yaklaşık 800 milyar lira olduğunu vurguladı ve, “Bu değerin milli gelirimize oranı ise yüzde 25 civarında. Buna karşın dünya ülke örneklerine bakıldığında sermaye piyasaları ile kredi piyasalarını dengeli bir şekilde büyüttüklerini görüyoruz. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak, sermaye piyasalarının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan her konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık ve göreve hazır bekliyoruz” dedi.
Kongrenin açılışında Erhan Topaç’ın ardından söz alan Borsa İstanbul AŞ(BİST) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Sermaye piyasası sektörü olarak, gerek sermaye piyasası ve ortaklık kültürünü ve finansal okur yazarlığı geliştirmek, gerekse geleceği şekillendirecek ve değer yaratacak milli teknoloji şirketlerimizin piyasalarımıza çekilmesi ve sermaye piyasası kaynaklarıyla fonlanması ve ayrıca daha verimli ve katma değerli işler üretebilmeye yönelik olarak yüksek nitelikli bilgi ve teknolojinin sektörün paydaşları tarafından kullanımını sağlamak üzere hep birlikte çalışacaklarını belirtti.
Kongrenin açılında son sözü alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu, “Önümüzdeki dönem için ekonomiye ve reel sektöre katkı sağlayacağına inandığımız, hayata geçirmeyi düşündüğümüz projeler üzerinde çalışıyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz sürecin eşsiz fırsatlar ve potansiyel tehditler barındırdığı, bu kapsamda finansal düzenleyicilerin proaktif bir yaklaşımla gerekirse yeni politika araçları geliştirerek çağa uyum sağlaması gerektiğine inanıyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. (Fotoğraflı)

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyızTSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyızTSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

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