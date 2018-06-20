FİNANS

Üç Amerikan devinin ortak sağlık şirketinin CEO'su belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

ABD'nin dev şirketlerinden Amazon, Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase'in ortak kuracağı sağlık sigortası şirketinin CEO'luğuna cerrah ve yazar Dr. Atul Gawande getirildi

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük şirketlerinden e-ticaret firması Amazon, yatırım şirketi Berkshire Hathaway ve bankacılık devi JPMorgan Chase'in kuracağı kar amacı gütmeyen sağlık sigortası şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) belli oldu.

Her üç şirketten yapılan ortak açıklamada, yeni kurulacak sağlık sigortası firmasının CEO'luğuna 9 Temmuz itibariyle Dr. Atul Gawande'nin atandığı ve firmanın merkezinin Boston kentinde yer alacağı belirtilirken, şirketin "kar amaçlı teşviklerden ve kısıtlamalardan özgür ve bağımsız bir kuruluş olarak faaliyet göstereceğinin" altı çizildi.

Açıklamada, Dr. Gawande'nin dünya genelinde tanınan bir cerrah, yazar ve kamu sağlığı alanında bir yenilikçi olduğu vurgulanırken, kendisinin Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesörlük ve Boston'daki Brigham and Women’s Hospital'da endokrinologluk ve genel cerrahlık yaptığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, Boston'daki sağlık araştırma merkezi Ariadne Labs'i kuran ve yöneten Dr. Gawande'nin sağlık alanında yazdığı 4 kitabın The New York Times'ın "en çok satan kitaplar" listesinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Gawande, sağlık alanındaki kariyerini daha iyi hizmet verebilmek için çözümler üretmeye adadığını belirterek, yeni kurulacak sağlık sigortası şirketinin savurgan harcamaları önleyeceğini, 1 milyondan fazla insana hizmet vereceğini vurguladı ve "Sağlık sistemi bozuk. Daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İlk etapta Amazon, Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase'in toplam 1,2 milyon çalışanına makul fiyatlı ve düşük maliyetli sağlık sigortası hizmeti vermesi planlanan yeni şirketin ileride tüm Amerikalılara hizmet vermesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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