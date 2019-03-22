Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

“Toprak, güneş, su ve hava gibi doğal kaynaklar kullanılarak yeni bir değer yaratan, canlı makineler olan ineklerdir bizim velinimetimiz” diyen Yılmaz, sosyal sürdürülebilirlik açısından bakıldığında da toplumun en defavorize kesimleriyle birlikte iş yaparak kalite, hijyen ve verimlilik gibi çağdaş kavramları bu kesimlerle tanıştırdığını belirtti. Tarımı köylükten kurtarıp, sanayiye girdi oluşturan bir kesim haline getirmek gibi bir görevi yerine getirdiklerini söyleyen Yılmaz, 44. yılında Sütaş’ın kurumsallık alanında çok yol kat ettiğini ifade etti.

MERKEZDEKİ DEĞERLERİN İHLAL EDİLMEMESİ GEREKİR

‘Purpose’ kitabının yazarı Nikos Mourkogiannis ise, her ülkenin, şehrin ve şirketin en önemli değerlerinden birinin ‘Amaç’ olduğunu söyledi. Mourkogiannis “Her gün bir şeyi iyi yapmak ve iyi şekilde yapmak için merkezde bir değer olması gerekir ve bu değerin hiçbir zaman ihlal edilmemesi gerekir. ‘İyi’, mükemmellik olabilir, insanlara yardım etmek olabilir ya da iyi dediğimiz şey verimlilik olabilir” şeklinde konuştu. Mourkogiannis, “Değer odaklı yönetim, ekoloji gibi konular temel olarak bir noktada birleşiyor. Kendi yararımıza nasıl çalışabiliriz? Uzun dönemli yatırımlarla kazanç oluşturulabileceğini kanıtlamak çok zor. Sürdürülebilirlik konusunda herkes hem fikir ancak bunun nasıl finanse edileceği belirsiz” diye konuştu.

2050’DE DÜNYA NÜFUSU İKİ MİLYAR DOLAR ARTACAK

BASF Türk Genel Müdürü Rami Atikoğlu ise, 150 yıldır hayatı kolaylaştıran çözümler bulmaya çalıştıklarını söyledi. Atikoğlu “Üç temel ilkeye dikkat ediyoruz. Birincisi ekonomik başarı, ikincisi çevre duyarlığı, üçüncüsü ise bulunduğumuz topluma değer katmak” dedi ve 2050 yılında dünya nüfusunun iki milyar daha artmış olacağını ve bu oranda enerji ve gıda ihtiyacının oluşacağını aktardı. Geliştirilen yeni giyilebilir teknolojilerle vücutta klimatik etkiler yapan çözümler sayesinde, ileride çöllerde bile yaşamanın mümkün olacağını ifade eden Atikoğlu, açık ofis, okullar vb’de oluşan gürültü kirliliğini engelleyen teknolojiler geliştirdiklerini, çevre kirliliği oluşturan plastik atıklara karşı doğada çözünebilir plastik ürettiklerini belirtti. Nitelikli eğitim ihtiyacının özellikle Türkiye’de önemli olduğunu söyleyen Atikoğlu, ‘81 ilde 81 kimya laboratuarı’ projesi yarattıklarını belirtti.