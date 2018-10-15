UPK, üretim hedefini revize etti

İZMİR (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, 2018 pamuk sezonunun üretici açısından iyi başlamadığını belirterek, 1 milyon tonluk üretim hedefini bölgelerden alınan yeni bilgiler ışığında 900 bin ton olarak revize ettiklerini bildirdi.

Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, konsey olarak Tarım ve Orman Bakanlığının gelecek yıl pamuk ürününe vereceği desteklemelerle ilgili yapılan çalışmalara yoğunlaştıklarını anlattı.

Bakanlığa doğru bilgilendirmeler yaparak katkı sağlamak istediklerini ifade eden Balçık, bakanlıkla konsey arasındaki yakın işbirliğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Pamukta 2018 sezonun üretici açısından iyi başlamadığına işaret eden Balçık, "İlk olarak Adana hariç diğer yerlerden gelen verim düşüklüğü haberleri moralimizi bozdu. Hala hasadın devam ettiği yerlerden bu veriler gelmektedir. Konseyimizin koyduğu 1 milyon tonluk üretim hedefini tutturmak zor olacak. Bölgelerden aldığımız yeni bilgiler ışığında tahminimizi revize ettik ve 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz." ifadesini kullandı.