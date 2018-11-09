FİNANS

“Vardiya Robotu” yüzde 5’lik performans artışı sağladı 

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

 Setur’un “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi” (Vardiya Robotu) İstanbul Sabiha Gökçen Duty Free mağazasındaki 367 personelinin 1 ay içerisindeki 37 vardiyasına uygulandı ve yoğun saatlerdeki ciroda ve personel hedeflerinde ortalamada yüzde 5’lik bir performans artışı sağladı.  Duty Free personelinin vardiya programını mağazaların dönemsel ve saatten saate değişebilen müşteri yoğunluğuna göre otomatik ayarlayan bir yazılım uygulaması olan İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi (Vardiya Robotu), önce Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Perakende Teknoloji Ödülü’nü aldı.

“Vardiya Robotu” yüzde 5’lik performans artışı sağladı 

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Setur’un “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi” (Vardiya Robotu) İstanbul Sabiha Gökçen Duty Free mağazasındaki 367 personelinin 1 ay içerisindeki 37 vardiyasına uygulandı ve yoğun saatlerdeki ciroda ve personel hedeflerinde ortalamada yüzde 5’lik bir performans artışı sağladı.
Duty Free personelinin vardiya programını mağazaların dönemsel ve saatten saate değişebilen müşteri yoğunluğuna göre otomatik ayarlayan bir yazılım uygulaması olan İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi (Vardiya Robotu), önce Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Perakende Teknoloji Ödülü’nü aldı. Ardından, IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri’nde Kurumsal Dönüşüm kategorisinde ödüle layık görüldü.
Setur AR-GE merkezi PE-TEK ödülünü 2 Ekim 2018 tarihinde Intercontinental Istanbul Taksim’de gerçekleştirilen törende aldı. Setur Ar-Ge departmanı adına ödülü Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci, KoçSistem’den Orkun Kılıçlıoğlu, Hakan Ekşioğlu ve Çağrı Acarol ile birlikte, KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş’tan aldı.
IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri töreni ise 31 Ekim 2018 tarihinde yine Intercontinental Istanbul Taksim’de düzenlendi. Ödülü, Ar-Ge departmanı adına Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci ve KoçSistem Kıdemli Pazarlama Yöneticisi Hakan Ekşioğlu birlikte, Adidas IT Direktörü Pelin Öner’in elinden aldılar.
Setur’un Bilgi Teknolojileri Müdürü Alphan Kimyonok, “Duty Free departmanının tasarladığı ve Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi, kısa sürede Setur Duty Free’nin tüm mağazalarında uygulamaya alındı ve optimal çalışma planları ile yarı zamanlı personel planlamasıyla şirketimize önemli bir maliyet avantajı getirdi. Setur olarak çabalarımızın ödüllendirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Şimdi sırada KoçSistem işbirliği ile bu uygulamayı farklı sektör ve gereksinimleri de kapsayacak şekilde geliştirip ürüne dönüştürmek için çalışmak var” dedi. (Fotoğraflı)

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