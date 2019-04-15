WordPress dünyası WPFest’te buluştu

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Türkiye’nin önde gelen hosting şirketlerinden Natro ana sponsorluğunda düzenlenen WordPress Fest (WPFest) 2019, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi.

Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest 2019 ana sponsoru Natro Genel Müdürü Nedim Mitrani, ekosistemi bir araya getirmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti:

“Türkiye’nin ilk ve en büyük WordPress etkinliği WPFest’te WordPress meraklılarıyla sektörün önemli isimlerini buluşturduk. Kullanım oranı tüm internetin yüzde 30’unu aşan WordPress önemli bir içerik yönetim sistemi. Natro olarak hosting sektörünün gelişmesine öncülük ediyoruz. 20 yıllık deneyimimizle WordPress konusuda da yeni ürün ve hizmetler geliştirerek WordPress Türkiye topluluğuna ve markamıza değer katmak istiyoruz.”

Mitrani’nin “Hosting Sektöründe WordPress Devrimi” sunumuyla başlayan etkinlikte WordPress Topluluk Lideri Emre Erkan yeni WordPress editörü Gutenberg ile nelerin değiştiğini anlattı.

Mosanta kurucusu İlyas Teker etkinlikte yaptığı konuşmada arama motoru optimizasyonu (SEO) için kullanılması gereken eklentiler konusuna değinirken Invictus Yönetici Ortağı Mehmet İnce, WordPress’teki güvenlik zafiyetlerinden bahsetti.

WordPress ile başarıya giden web sitelerin hikayelerinin konuşulduğu Ender Satıcı’nın moderatörlüğünde yapılan panelde cokokuyancokgezen.com’un kurucusu Sevil Mert ve kesifperisi.com’un kurucusu Derya Korkmaz ile Pazarlama Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi Alper Koç yer aldı. (Fotoğraflı)



