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"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür: - "Otomotivde toplam ihracatçı firma sayısının 2018 yılında yüzde 4 artarak 4 bin 789'a ulaşması, başarılı dış ticaret performansının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğinin açık bir göstergesidir"

"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür, "Otomotivde toplam ihracatçı firma sayısının 2018 yılında yüzde 4 artarak 4 bin 789'a ulaşması, başarılı dış ticaret performansının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğinin açık bir göstergesidir." dedi.

MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulunca derneğin Bursa Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri" başlıklı istişare toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin de katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Gür, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ihracatta döviz girdisi sağlanması bakımından, sanayi altyapısının güçlenmesine yaptığı katkıların, Bursa'yı ekonomik açıdan önemli bir il olarak ön plana çıkardığını ifade etti.

İş dünyası olarak Bursa'da son 15 yılda yaşanan gelişmeleri gururla izlediklerini belirten Gür, şunları söyledi:

"Bursa 2002 yılında sadece 3,5 miyar dolar ihracat yaparken, 2018 yılında 13,3 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü şehri durumuna geldi. Bu dönemde Bursa'nın en çok ihraç ettiği mal grubu 7,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotiv endüstrisi alanında İstanbul'dan sonra ikinci büyük ihracatı yapan şehir olarak Bursa, tek başına Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 23'ünü karşılamaktadır. Otomotivde toplam ihracatçı firma sayısının 2018 yılında yüzde 4 artarak 4 bin 789'a ulaşması, başarılı dış ticaret performansının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğinin açık bir göstergesidir.

MÜSİAD olarak büyüyen bir Türkiye istiyoruz, buna inanıyoruz ve bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu inancımıza bağlı olarak iş insanlarımızı, yatırımcılarımızı bu yönde teşvik etmek ve sürekli gelişim ortamı sağlayabilmek için çalışıyor, projeler geliştiriyoruz. Dünyanın en etkin ve yaygın STK'sı ve güçlü bir sermaye platformu olarak sahadan edindiğimiz bilgileri üyelerimizle, iş dünyamızla, ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli olarak paylaşıyoruz. Bu çalışmalarımızla elde ettiğimiz veriler ışığında oluşturduğumuz bilgilerle üyelerimizin iş dünyasında tedbirli bir şekilde ilerleyebilmeleri ve büyümeleri için katkı sunmaya çalışıyoruz."

Yerli araç konusunda da mesafeler alındığını hatırlatan Gür, tamamıyla bu toprakların eseri olacak yerli ve milli otomobilin Türk iş insanlarının büyük gurur kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

- "Türkiye'nin 60 yıllık rüyası"

MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir de Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan yerli otomobile kavuşmak için az bir süre kaldığını ve bunu sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Özdemir, 2018 yılında küresel otomotiv üretiminin durağanlaştığına değinerek, "Üretim adedi 2018 yılında 96,4 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık ülkemizde üretim yüzde 9 civarında artmış ve otomotiv pazarımız ise yüzde 35 civarında azalmıştır. Bütün küresel saldırı ve olumsuzluklara rağmen 2018 yılında otomotiv ihracatımız 32,2 milyar dolar gibi bir rakamla ülke ihracatımızın yüzde 19'unu oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Derneğin Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ise otomotiv ana ve yan sanayisinin, Bursa'nın sektörel anlamda güçlü olduğu üretim alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin önemli araç üreticilerinden Oyak Renault, TOFAŞ ve Karsan otomobil fabrikalarının Bursa'da faaliyet gösterdiğini anımsatan Alpay, "Türkiye'de üretilen her iki otomobilden biri Bursa'da imal edilmektedir. Bursa'daki otomotiv ana sanayi üreticilerinin varlığı, rekabetçi ve yenilikçi yüzlerce ulusal ve uluslararası yan sanayi üreticisini de Bursa'ya çekmiştir." diye konuştu.

"Ekonomi savaşlarının yaşandığı ve kıyasıya bir rekabetin süregeldiği dünyada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini" belirten Alpay, "Bu aşamada üretim, istihdam ve ihracat büyük önem taşıyor. Alınan her türlü önlem ve sağlanan desteklerle birlik ve beraberliğimiz sayesinde bu dönemin de geride kalacağına gönülden inanıyoruz. Bütün gayretlerimiz de bu istikamet üzerinedir." değerlendirmesinde bulundu.

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