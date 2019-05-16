FİNANS

2019 yılı yaş çay alım fiyatları! Bakan Pakdemirli açıklayacak

GUNDEM HABERLERİ  | 16.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Rize’de 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklayacak.

2019 yılı yaş çay alım fiyatları! Bakan Pakdemirli açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklamak üzere bugün Rize’ye geliyor.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde açıklanacak yaş çay taban fiyatı için saat 14.30'da toplantı düzenlenecek. Gerçekleşecek olan toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi’nin merakla beklediği 2019 yaş çay fiyatını taban fiyatını açıklayacak.

Bakan Pakdemirli, fiyatı açıklamasının ardından Cumhuriyet Çay Fabrikası'na ziyarette bulunarak çayın işlenme sürecini inceleyecek. İncelemenin ardından İyidere ilçesinde yapımı tamamlanan Paketleme Fabrikası’na ziyarette bulunacak.

2018 yılı yaş çay kilo fiyatı 2 lira 32 kuruş ve 13 kuruş destekleme olmak üzere 2 lira 45 kuruş iken, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, 2019 yılı yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 3 lira 10 kuruş olması gerektiğini açıklamıştı.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
DEVLETİN MEMURLARINI KENDİ VİLLANIZDA ÇALIŞTIRDIĞINIZ İDDİASINA CEVAP VERECEK MİSİNİZ TARIMI BATIRAN BAKAN
Ülkede ne hikmetse Rize deki tarımcıdan başka tarımcı memnun değil...
Babadan oğula miras bakanlık. ekrem pakdemirli gitti bu geldi..
@bayhakan BABASINI DA SEVMEZDİM
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