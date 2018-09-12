Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Varlık Fonu'nun yapısında değişikliğe gidilen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varlık Fonu Başkanı olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Varlık Fonu Başkanvekilliğine getirildi.

Resmi Gazete'de 'Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' başlığı ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Varlık Fonu'nun yapısında değişikliğe gidildi.

3 maddelik değişik şöyle:

Madde 1: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 13'üncü maddesinin ikinci fırkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilebilir. Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşır"

Madde 2: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3: Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.





