FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

GUNDEM HABERLERİ  | 28.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vergi barışı' açıklaması geldi. Bakan Albayrak 'Vergi barışı kapsamında 5 milyon 848 mükellef yapılandırma başvurusu yaptı. 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştirildi ' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borç yapılandırmasında başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

5,5 milyona yakın mükellefin vergi barışı kapsamında başvurduğunu beilrten Albayrak, 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştiğini kaydetti.

Albayrak, "Bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip bu geliri, kamuda gerçekleştireceğimiz tasarruflarla çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız" ifadesini kullandı.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildiMahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berat albayrak hazine ve maliye bakanı

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi

Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi

İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.