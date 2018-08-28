Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borç yapılandırmasında başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
5,5 milyona yakın mükellefin vergi barışı kapsamında başvurduğunu beilrten Albayrak, 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştiğini kaydetti.
Albayrak, "Bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip bu geliri, kamuda gerçekleştireceğimiz tasarruflarla çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız" ifadesini kullandı.
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