FİNANS

Kiralamada ‘lüks araç’ devrimi

GUNDEM HABERLERİ  | 09.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Türkiye’de araç kiralama sektörü 2018’de 10,5 milyar lira karşılığında 90 bin aracı filosuna kattı. Sektörde lüks araçların payı yüzde 7,5’u aştı.

Kiralamada ‘lüks araç’ devrimi

Türkiye’de araç kiralama sektörü, 2018 yılında 10,5 milyar liralık yeni araç yatırımı yaptı. 5,3 milyar lira da devlete vergi ödeyen sektörün, filosuna kattığı araç sayısı ise 90 bin adeti buldu. Böylece sektördeki toplam araç sayısı 323 bin 827 adet oldu. Bu araç parkının yüzde 7,5’ini E segment ve üstü lüks araçlar oluşturuyor. Bunun da etkisi ile araç kiralama şirketlerinin filolarına katmak amacıyla satın aldıkları bir araç için ödediği tutar 2017’de 93 bin lira iken, 2018’de 118 bin liraya yaklaştı. Sektörün önde gelen lüks araç kiralama şirketlerinde ise bu ortalama çok daha yüksek boyutlara ulaşıyor. Örneğin 2015 yılında pazara girer girmez lüksün sembolü haline gelen Mercedes’in S600 Maybach modeli de artık lüks araç filolarına dahil oldu.

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Lüks filoya Maybach dopingi

450 araçlık lüks araç portföyüyle sektörde ayrışan Axis’in Maybach’ı filosuna katması lüks araç kiralamada gelinen noktayı açıkça gösteriyor. Filosuna Mercedes S-serisinin Limuzini Maybach’ı dahil eden Axis, Axis Mundi ile de İstanbul içi ve dıșında lüks araç, helikopter, jet ve yatlar ile özel tur hizmeti veriyor. İstanbul, Bodrum ve Antalya’da VIP ulașım ve danıșmanlık hizmeti veren Axis, tamamı çok dil bilen deneyimli ekibiyle dikkat çekiyor. Şirket, 4 - 24 saat arasında değișen özel paket programlarıyla müşterilerine havaalanı transferlerinden, seyahatleri sırasında gitmek istedikleri bir konser biletinin teminine, ziyaret etmek istedikleri özel bir müzeye ulașımdan rehberlik servisine kadar detaylı tüm hizmetleri verebiliyor.

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araç kiralama lüks araç kiralama

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