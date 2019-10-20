Krediler için 'kara liste' çağrısı

Palandöken, yazılı açıklamasında nakit paraya ihtiyacı olan esnafın "kara liste" sorunu yüzünden kredi alamamasının, tefecilerin sayısının artmasına neden olduğunu savundu.

Binlerce esnafın kara listede yer aldığını öne süren Palandöken, şunları kaydetti:

"Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Esnaf para ihtiyacını karşılamak için bu kez tefecilerin uçuk ve dengesiz faizleri ve tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor. Esnafa yönelik kredi imkanları da varken bunların kullanılmaması ne bankaların ne de esnafımızın yararına oluyor. Esnafımız için etkin bir sicil affı şart. Bugüne kadar çıkarılan 3 sicil affı bankaların inisiyatifine kaldı. Bankaların yüksek, tefecilerin uçuk ve dengesiz faizlerinin altında ezilen esnafımızın sesi duyulmalı. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı."

Kaynak: AA

