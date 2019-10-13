Metresini 2 liradan aldıkları kumaştan elbise yapıp, 150 liraya satıyorlar

Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi, 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok ilgiyi giyim atölyesi sınıfına gösterdi. 40 yaş üstü 20 kursiyerden oluşan sınıfta kadınlar, kumaşlardan giysi dikmeyi öğreniyor. 2 liradan alınan parça kumaşlar, kursiyerlerin ellerinde elbiseye dönüşüyor. Bu elbiseler, ortalama 150 liradan alıcı buluyor.

Evde canı çok sıkıldığı için bu kursa başladığını belirten Hatice Kolcu (70), "Boş kalan vakitlerimi burada değerlendirmek istedim. İçimden hep çalışmak geliyor. Burada çok şey öğrendim. Kursa başladıktan 15 gün sonra makineyi kullanmayı öğrendim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç yorulmuyoruz, eğleniyoruz. İşimiz çok iyi. Üst kıyafetler, eşofmanlar, etekler diktik. Burada ben 70 yaşında meslek sahibi oldum. Buna çok seviniyorum. Çocuklarıma katkım oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

