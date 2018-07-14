FİNANS

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

GUNDEM HABERLERİ  | 14.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve tarihi değer taşıyan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak koruma altına alınması için Dijital Arşiv Projesi’ni (DAP) başlattı. Proje kapsamında üç yıl içeresinde 320 milyon sayfadan oluşan belge taranarak dijital arşive aktarılacak. Bu sayede mahkemelerden miras, tespit davaları nedeniyle istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşabilecek.

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfus hafızasına sahip çıkılmasını sağlamak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından DAP başlatıldı. Proje kapsamında 78 il ve ilçe nüfus müdürlüğünde bulunan nüfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri Ankara’ya getirilerek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan nüfus arşivine alındı.

Yine, İstanbul, İzmir, Mersin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bırakılan aile kütükleri ve vukuat defterleri de nüfus arşivine getirtilerek koruma altına alındı.

320 MİLYON SAYFA BELGE DİJİTALE AKTARILACAK

Koruma altına alınan ve tarihi değer taşıyan belgeler Ocak 2018'den itibaren dijital arşive aktarılmaya başlandı. 3 yıl içinde 320 milyon sayfadan oluşan belgeyi dijital arşive aktarmayı planlayan Bakanlık, projenin başladığı günden bugüne kadar ise 100 milyon sayfalık belgeyi elektronik ortama aktardı.

Belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla Bakanlık; hizmet kalitesinin ve hızının artırılması, belgenin yok olmasından doğacak vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, aşınma ve yıpranmaların azaltılması, olası bir afet durumunda ağır hasar almadan ya da tamamen yok olmadan önce sayısallaştırılarak kopyalarının çıkarılmasını amaçlıyor.

Bu sayede mahkemelerden veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilirken, vatandaş memnuniyeti artacak ve vatandaş hakları korunacak. Ayrıca günümüze kadar gelebilen kadim nüfus kayıtları elektronik ortamda yıllarca güvenli şekilde saklanacak, gelecek yıllara ve nesillere aktarılacak.

NÜFUS YAZIMI

Osmanlı Devleti II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılan ilk genel nüfus yazımında erkek nüfus kayıt altına alınmıştır. 1882 yılında ilk defa kadın ve erkekler nüfusa kayıt edilmiştir. Bu kayıtların yazıldığı yüksek kalite ipek kâğıt defterler, günümüzde “Atik Nüfus Defteri” olarak adlandırılmaktadır.

II. Abdülhamit döneminde 1904 yılında Genel Nüfus Yazımı ile kadın ve erkeklerin yazıldığı esas nüfus defterleri, güncel aile kütüklerinin ve Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin (MERNİS) temelini oluşturmaktadır.

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun olduMcAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyorKanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı nüfusta yeni dönem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü DAP

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere zam müjdesi! Emekli maaşına temmuz zammında sınır belli oldu

Emeklilere zam müjdesi! Emekli maaşına temmuz zammında sınır belli oldu

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hiç bir dönem yeni değildir ..Mustafa kemal atatürk bizi arap vahabi kültüründen kurtarıp cumhuriyeti kurduğu dönem yeni dönemdir
iyi bir çalışma olmuş,insanların hayatını kolaylaştıran her şeye varız
isvicrede yaşayan bir türk vatandaşını bulmaktan aciz bir devletimiz(zürih b.elciligi) varken...
Diğer Haberler
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu

McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Emeklilere zam müjdesi! Emekli maaşına temmuz zammında sınır belli oldu

Emeklilere zam müjdesi! Emekli maaşına temmuz zammında sınır belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.