Radar denetimlerinde yeni dönem başladı

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Deniz Ünsal, Trafik Denetleme Şubesindeki tanıtım toplantısında, araçlarını yol, hava ve yaya durumuna göre ayarlamayan sürücülerin hız yapmaları sonucu kazaların meydana geldiğini belirterek, bu nedenle radar denetimleri gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, radar denetimlerinin sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi amacıyla "Dikkat, radar aracı" yazılı otomobiller ile daha büyük ebatlardaki yeni uyarı levhaları tanıtıldı.

AMAÇ CEZA YAZMAK DEĞİL KAZALARI EN AZA İNDİRMEK

Radar kontrollerinde amaçlarının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Ünsal, hedeflerinin hızdan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi olduğunu anlattı.

Ünsal, devletin vatandaşlara "tuzak kurma" gibi bir düşüncesinin olmayacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medyada ya da trafikte bazı sürücüler, 'tuzak radar' yapılıyormuş gibi bir algı yaratmış. Böyle bir uygulamamız kesinlikle yok. Bulvar ve caddelerdeki kontrollerde her zaman uyarı levhalarımız mevcut oluyor. Daha önceki uygulamalarda koyduğumuz uyarı levhalarının görülme ihtimalinin az olduğu kanaatine vararak, levhaları dikkati çekici olması amacıyla büyütüp genişlettik. Bugünden sonra sürücüler, radar aracına gelmeden 3 kilometre geride, bu levhaları görecek. Levhaların daha da görünür olması için yanlarına duba bırakacağız.

Bizler bunu yaparak sürücülere radar uygulaması yaptığımızın bilgisini aktarmak hedefindeyiz. Seyir halindeki araçlarımızı da dikkati çekici bir şekilde dizayn ettik. Amacımız ceza yazmak değil, kazaları azaltmak."