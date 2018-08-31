Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"na katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
Pekcan'ın açıklamalarından bir bölüm şöyle;
Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.
TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.
Demir çelik ihracatımız da 1 milyar dolar. İlk hedef 2.5 ve sonra 10 milyar dolar inşallah. Bugün KOBİ'lerimiz dünyaya açılıyor. KOBİ'lerimiz kendi kendine yeterli bir Türkiye için çalışmalarına devam ediyor. Her yerde başarılı Türk girişimcisi görüyoruz. Bugün olduğu gibi ekonomimize destek oluyorlar.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamarından satırbaşları şöyle;
Bugün adını birlikte kazanacağız KOBİ Destek Kredisi kapsamında sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluğumu dile getirmek isterim. Sloganlı seçilmesini ben önemli buluyorum. Temmuz'da başlayan ve Ağustos'ta zirveye çıkan ekonomik saldırılar karşısında şunu söyledik. Sonunda kazanacağız.
Türkiye, milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü birliktelik fotoğrafı sunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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