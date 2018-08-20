Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Merkez Bankası’ndan Katar ile imzalanan swap anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada; iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak için gerçekleştirilen anlaşmanın 3 milyar dolar karşılı TL ve Katar riyali cinsinden imzalandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgilerde anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandığı belirtilmişti. Katar Merkez Bankası’nın genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katılmıştı.
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