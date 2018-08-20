FİNANS

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

GUNDEM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Katar merkez bankası arasında, imzalanan swap anlaşması 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalandı" denildi

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Merkez Bankası’ndan Katar ile imzalanan swap anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada; iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak için gerçekleştirilen anlaşmanın 3 milyar dolar karşılı TL ve Katar riyali cinsinden imzalandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgilerde anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandığı belirtilmişti. Katar Merkez Bankası’nın genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
katar swap anlaşması merkez bankası TCMB

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