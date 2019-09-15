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Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

GUNDEM HABERLERİ  | 15.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında 5 fon için protokol sürecinin başladığını belirterek, "Fonların ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı 1,1 milyar liraya ulaşacak." dedi.

Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) çerçevesinde desteklenecek fonların belirlendiğini söyledi.

Dünyada girişim sermayesi yatırımlarının geçen yıl 251 milyar doları aştığını aktaran Varank, bu tutarın Türkiye'de 59 milyon dolar seviyesinde kaldığına dikkati çekti.

Varank, Ar-Ge ürünlerinin ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması için girişim fonlarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bu fonların sayısını artırmak ve Türkiye'de sürdürülebilir girişim sermayesi ekosistemini oluşturmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın geçen yıl Tech-InvesTR programını hayata geçirdiğini anımsattı.

5 YILDA 148 TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİME YATIRIM HEDEFİ

Programın başlamasıyla TÜBİTAK'ın Tech-InvesTR çağrısına çıktığını anlatan Varank, ilk aşamada TÜBİTAK tarafından desteklenmesi planlanan fonların seçilerek Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğini ifade etti.

Varank, Hazine ve Maliye Bakanlığının program çerçevesinde kaynak taahhüdünde bulunacağı girişim sermayesi fonlarını belirlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tech-InvesTR Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı. Protokol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile fonlar arasında fona katılım sözleşmeleri, TÜBİTAK ile bu fonlara katılacak üniversite kuruluşları arasında da proje destek sözleşmeleri eş zamanlı olarak imzalanacak. Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak. Bu kaynaklarla önümüzdeki 5 yılda ülkemizde 148 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılmasını hedefliyoruz."

"AMACIMIZ KÜRESELLEŞEN GİRİŞİMLER OLUŞTURMAK"

Söz konusu 5 fona 12 farklı üniversiteden transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin katılacağını belirten Varank, bu kuruluşların fonlara katılım paylarının yüzde 50'sine kadarının TÜBİTAK tarafından hibe olarak destekleneceğini ifade etti.

Varank, kurulacak fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 teknoloji geliştirme bölgesi ve 3 teknoloji transfer ofisinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların katılacağını dile getirdi.

Söz konusu fonlarla Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoparklar ve araştırma altyapılarının girişim sermayesi konusunda tecrübe kazanacağına işaret eden Varank, "Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bölgelerimizde ticarileşme bakış açısı geliştirilmiş olacak. Amacımız küreselleşen girişimler oluşturmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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