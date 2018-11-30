FİNANS

Kurduğu topraksız tarım sistemiyle yıllık 100 bin TL kazanmayı hedefliyor

KOBİ HABERLERİ  | 30.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan çiftçi İsmet Zeyrek, tarlasına kurduğu topraksız tarım serası ile yıllık yaklaşık 60 bin adet marul yetiştirerek, yaklaşık 100 bin TL kazanmayı hedefliyor.

Kurduğu topraksız tarım sistemiyle yıllık 100 bin TL kazanmayı hedefliyor

Kumru ilçesine bağlı Ağcaalantürk Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki İsmet Zeyrek, emekli olduktan sonra çiftçilik ile uğraşmaya başladı. 8 yıl önce kurduğu seralarda çeşitli sebzeler yetiştiren Zeyrek, geçtiğimiz yıl gittiği bir fuarda gördüğü hidroponik sistem (topraksız tarım) ile marul yetiştiriciliğine merak saldı. Gerekli araştırmaları ve incelemeleri yapan Zeyrek, kendi bahçesinde bulunan seraların yanına bu şekilde bir sistemi kurmak için çalışmalara başladı.

150 BİN TL HARCANARAK, YAKLAŞIK 1 YILDA KURULDU

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından serasını tamamlayan çiftçi İsmet Zeyrek, yaklaşık 750 metrekare alana 150 bin TL harcayarak kurduğu sera ile topraksız bir şekilde marullarını yetiştirmeye başladı. Zeyrek, yaklaşık 1 buçuk ay önce ektiği tohumların olgunlaşmasının ve hasat zamanının yaklaşmasının sevincini yaşarken, kurduğu sistem ile yıllık ortalama 60 bin adet marul üretmeyi hedefliyor. Zeyrek ayrıca, topraksız tarımın Ordu’da ilk olduğunu belirterek, diğer çiftçilerin de örnek alması gerektiğini, kurduğu sistemin maliyeti olan 150 bin TL’yi 2 yılda kazanacağına inandığına dikkat çekiyor.

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'TAMAMEN SUYUN İÇERİSİNDE YETİŞİYOR'

Yaklaşık 8 yıldır sebze üreten Çiftçi İsmet Zeyrek, bir fuarda gördükten sonra merak saldığı ve kurduğu serada yıllık 60 bin adet marul yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Zeyrek, “Topraksız marul tamamen suyun içerisinde yetişiyor. Biz uzun araştırmalar sonucu bu seviyeye çıkartsak da halen bilgi eksikliğimiz var. Yıllık bu serada yaklaşık 60 bin marul üretmeyi hedefliyoruz. Serada üretime başlayalı 45 gün oldu ancak yaklaşık 1 yıldır çalışmalar devam ediyordu. 8 yıldır sebze üretiyordum ve sürekli yeniliğe gitmek istiyoruz. Bunu da tarım fuarında gördüm ve beğendim ve ben de kurmak istedim. Zorluklar çekerek başladım ve kurdum” dedi.

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'SERALARI BÜYÜTEREK, ÖRNEK OLMAK İSTİYOR'

Marulların yetiştiği serayı daha da büyütmeyi hedeflediğini anlatan Zeyrek, hedefinin 15 bin metrekare alana sera kurmak olduğunu aktardı. Seraların olduğu arazide fındık veriminin düşük olduğunu ve alternatif olarak başladığı seracılığı geliştirdiğini ileri süren Zeyrek, “Fındığın yanına ek gelir olarak bu işe baş koyduk. Yaklaşık 8 yıldır da devam ediyorum. Burada 6 bin kök marul var, yaklaşık 45 günde bu hale geldi. 45 günün sonunda hasat edeceğiz inşallah. Bu köyde örnek çiftçi olduğuma inanıyorum. İnşallah bu topraksız marul yetiştiriciliğinde de örnek olacağımıza inanıyorum. Nice arkadaşlar bunu görecek ve ek gelir kapısı olarak kurmak isteyecek” şeklinde konuştu.

'YILLIK 100 BİN TL GELİR BEKLİYOR'

Kurulan sistemden yıllık ortalama 100 bin TL kazanç elde etmeyi hedeflediğini aktaran Zeyrek, “Bu da fındığın yanında bizim için büyük bir avantaj. Hedef sadece gelir değil, orta ölçekli sera çiftliği kurmak. Bu sayede de insanları da iş sahibi yaparak onların da kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu büyüme yolunda da devletimizin katkısını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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