Küresel Merkez Bankaları, Facebook Liderliğindeki Libra'yı Finansal Riskler Üzerinden Sorgulayacak

Facebook liderliğindeki Libra projesi, 26 merkez bankasından kripto para birimi projesinin ortaya çıkardığı finansal istikrarın algılanan riskleri hakkındaki soruları bir araya getirecek. Financial Times’a verilen demeçte, yetkililer, Ödemeler ve Piyasa Altyapısı Komitesi’nin İsviçre’nin Basel kentindeki Libra Birliği’ni test edeceğini söyledi. Katılımcılar arasında İngiltere ve ABD de bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure, Libra'nın planlanan kapsamı ve yapısı hakkındaki soruları yanıtlaması beklenen toplantıya başkanlık edecek. Merkez Bankası’nın bulguları Ekim ayında G7 ülkelerine yönelik Ekim raporuna dahil edilecek. Tüm bu gelişmeler ışığında Finlandiya'nın Helsinki kentinde AB maliye bakanları toplantısının ardından Coeure, Libra gibi kripto para birimi projelerinin “çok önemli endişeler” içerdiğini belirtti. Ek olarak, Bloomberg raporuna göre, “Bu projelere çok dikkatle bakmalıyız, yasal onay için bar çok yüksek ayarlanmış.” açıklamalarında bulundu. Ancak Coeure’ın, Libra'nın ödeme sistemlerini nasıl geliştirecekleri üzerine düşünmeye yol açtığı sözleri de dikkat çekici görünüyor.

Dünya çapındaki düzenleyiciler, Facebook'un milyarlarca global kullanıcısına dijital para birimi bazında ödemeler sunacak olan proje hakkındaki endişelerini dile getirirken, bir yandan da kendi ödeme sistemlerinin güncelliği hakkında çalışmalar yapıyorlar. En önemlisi, belki de geçtiğimiz günlerde, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire AB'de Libra'yı kast ederek “Kesinlikle açık olmak istiyorum: Bu koşullarda Libra’nın Avrupa topraklarındaki gelişimini onaylayamayız.” sözleriyle Libra’yı engellemek istemesiydi. Öte yandan, Çin Halk Bankası'nın da, dijital Yuanını Libra karşısında başlatmak için acele ettiği bildiriliyor. Projede, kurumun merkezinden uzakta gizli ofislerde çalışan özel bir ekibi olduğu konuşulan konular arasında. Tüm bu gelişmelerin ardından Facebook yöneticisi Merkez Bankaları'nın varlıklarına tehdit oluşturmadıklarını açıklayarak Libra'nın belirli para birimlerine sabitleneceğini dile getirmişti. Le Maire, ECB genel başkanı Mario Draghi ve bu yılki görevini üstlenecek Christine Lagarde ile “kamuya açık dijital para birimi” nin oluşturulmasını tartıştığını da belirtti. Financial Times'a göre Coeure, düzenleyicilerin “merkez bankası dijital para birimi konusundaki düşüncelerimizi artırmalarının” zamanı geldiğini belirten açıklamalarda bulundu.

Gelişen diyalogların karşısında David Marcus’un, projenin aslında bir tehdit unsuru olmadığını, Libra’nın sabitkoin olacağını ve “birkaç farklı itibari parayla” destekleneceğini hatırlatarak “yeni bir para birimi üretmek” gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulamasının ardından Coeure’nin regülasyon çıtasının yüksek olacağını söyleyerek kapıları kapatmadan açıklamada bulunması Libra toplantısının önemini ortaya koyuyor. LİBRA'NIN KRİPTO PARALARA VE BANKACILIK SİSTEMİNE ETKİSİ Son zamanlarda Libra için yapılan eleştiriler kripto paraların geneline yansımış; bu tartışmalı konu geri çekilmelerin bir nedeni olarak karşımıza çıkmıştı. Açıklamadan sonra Libra hakkındaki düşünceler ne olur bilinmez; ancak arabulucu bir tavrın olmasının kripto paralarda geri çekilmeyi yavaşlatıcı bir etken olarak karşımıza çıkması muhtemel gözükmektedir. Diğer açıdan bakacak olursak, Libra hakkında çıkan olumsuz bir karar ve travmatik bir durum ise fiyatların üzerinde negative etkiye sahip olacaktır. Yapılan açıklamalar ve Merkez Bankalarının Libra karşısında çekimser kalması sistem dışında kalmamak ve kendi atılımlarını gerçekleştirmek için geçen bir süre gibi gözüküyor. Sistem dışında kalmamak için atılan bu adımların karşısında ise doğan rekabet ortamı bir adım ötesinin daha çabuk gelmesini sağlıyor.