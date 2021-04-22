Polygon'da büyük gelişme! Bitcoin düşüşte Ethereum yükselişte, işte kripto paralar da son durum!

Bitcoin'in tüm piyasalardaki payı, 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Buna karşılık Ethereum yüzde 13.95 ile yüzde 14 sınırına yükselirken, üçüncü sıradaki Binance Coin'in payı da yüzde 4.22'ye ulaştı. Analistlere göre, son günlerde Bitcoin ve Binance Coin'e karşı değer kazanan Ethereum'un arzının azalması da kripto paranın fiyatına yukarı yönde baskı uygulayacak.

KANADA'DAN ETHEREUM ADIMI

Bu gelişmelerde, dünyanın ilk Ethereum borsa yatırım fonunun Kanadalı varlık yönetimi firması Purpose Investments tarafından piyasaya sürülmesi de etkili oldu. Purpose CEO’su, "Ethereum’a erişimi demokratikleştiriyor ve Ethereum sahibi olma sürecini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz" dedi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 2,408.23 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.12 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 276.78 milyar dolar düzeyine yükseldi.

BITCOIN GERİLEDİ

Son 24 saat içinde 52,712.85 ve 56,327.97 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.72 düşüşle 53,952.41 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.38 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 30 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 6.06 milyar dolara geriledi.