FİNANS

Araç muayenelerinde egzoz ölçümleri artık 'ağır kusur' değil

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile hayata geçti.

Araç muayenelerinde egzoz ölçümleri artık 'ağır kusur' değil

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı. TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ağır kusur sürücü

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