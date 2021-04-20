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Binlerce lira sayıp sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

20.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv sektörü son günlerde sıfır araç piyasasında yapılan kritik hataları konuşuyor. Son yaşanan olay ise pes dedirtti. Devletin engelli bireylere tanıdığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Fikret Küçükhızar, bir yıl önce İstanbul'daki bir otomobil bayisine başvurdu. Küçükhızar, buradaki işlemlerin ardından bir otomobile sahip oldu. Daha sonra ise hayatının şokunu yaşadı.

Devletin engelli bireylere tanıdığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Fikret Küçükhızar, bir yıl önce İstanbul'daki bir otomobil bayisine başvurdu. Küçükhızar, buradaki işlemlerin ardından bir otomobile sahip oldu.

Küçükhızar, bir süre kullandığı aracın tavan kısmında boyasının kabararak döküldüğünü fark etti. Bunun üzerine firmayla iletişime geçen engelli vatandaş, mağduriyeti çözülmeyince Bakırköy Adliyesi 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

"FİRMA PARA VE BOYAMA TEKLİF ETTİ"

Fikret Küçükhızar, AA muhabirine, otomobildeki sorunun ortaya çıkmasının ardından firmanın genel merkeziyle irtibata geçtiğini, bunun 6 aylık bir süreci kapsadığını söyledi.

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Firmanın, kendisine aracını boyamayı ve 10 bin lira vermeyi teklif ettiğini öne süren Küçükhızar, "Daha sonra 15 bin lira teklif ettiler. Kabul etmeyince aracın değişimini talep ettim. Değişim için 35 bin lira ücret istediler benden. Bunu veremeyeceğimizi söyledik. Daha sonra 'Aracınızı değiştiremeyiz' deyip bizi bu sorunla baş başa bıraktılar." diye konuştu.

AA


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