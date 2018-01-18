Bu tüyolara kulak vermeden kasko yaptırmayın!

Trafik sigortaları sizin karşı tarafa verdiğiniz maddi ve bedeni zararları karşılar. Ancak trafik poliçesinde karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti araç başına 33 bin TL, kaza başına 66 bin TL’dir.

Ancak siz lüks bir araca ya da birden fazla araca çarpabilirsiniz. Ve bu limit karşı tarafa verdiğiniz zararı karşılamaya yetmez. O yüzden trafik poliçenizin yanında mutlaka kasko poliçenizi yaptırmalısınız ve kasko poliçenize ihtiyari mali mesuliyet limiti olarak en az 100 bin TL almalısınız. Böylelikle, trafik poliçesinde karşı taraflara verilecek zararlar için yetersiz olan limitin üstünde kalan tutarı; kasko poliçenizden karşılayabilirsiniz.

Kasko poliçesinde manevi tazminat limiti de çok önemlidir. Karşı tarafa ve 3. şahıslara vereceğiniz zarar neticesinde, mağdur kişinin ailesi size dava açtığında çok yüksek rakamlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden kaskoda alabileceğiniz en yüksek manevi tazminat limitini almaya bakın yoksa çok sıkıntı çekebilirsiniz.

Kasko poliçelerinde dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da ikame araçtır. Standart bir poliçe, sizin aracınız kaza sonrası tamirdeyken 7 veya 15 gün boyunca size başka bir araç sağlar. Ancak çoğu aracın tamiri 15 günde bitmeyebilir. O yüzden siz ek bir prim ödeyerek kasko poliçenize tamir süresi bitene kadar yazdırmalısınız. Öte yandan üst segment bir araba kullanıyorsanız, aracınız tamirdeyken yine üst segment bir ikame araç alabilmek için; poliçenize not ettirebilirsiniz.

Bir diğer önemli konu da, ön cam hasarlarıdır. Kasko poliçeleri zarar gören ön camları herhangi bir standart camla sadece anlaşmalı servislerinde değiştirmeyi öngörür. Oysa siz çok az bir ek prim ödeyerek ön camınızın orijinal parçasıyla ve dilediğiniz serviste değiştirileceğini poliçenize yazdırabilirsiniz.

Kasko poliçelerinde ayrıca ‘Sıfır araç klozu’ diye bir madde vardır. Bazı sigorta şirketleri bu kloz ile; sıfır araçların ilk sene pert olması durumunda; pert olduğu andaki Anahtar Teslim Fiyatı’nı öder.

Son dönemde kasko sigortalarıyla ilgili güzel bir gelişme de, bazı sigorta şirketlerinin araç muayeninizi de üstlenmesi. Kasko poliçenizi yaptırdığınızda sigorta şirketi aracınızı teslim alıyor ve muayenesini yaptırdıktan sonra bu özel hizmet için ücret talep etmeksizin size aracınızı teslim ediyor. Poliçe yaptırırken bu hizmeti veren bir sigorta şirketi tercih ederseniz uzun saatler boyunca araç muayenesi işlemleri ile uğraşmak durumunda kalmazsınız.