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Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme önerisi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Fiat Crysler Automobiles Pazartesi günü, Fransız Renault’ya resmi bir birleşme önerisi yaptı. Birleşme gerçekleşirse, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal otomotiv üreticisi oluşturulmuş olacak.

Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme önerisi

Türkiye'de fabrikaları olan iki otomobil üreticisi Fiat Chrysler ve Renault'nun bugün geniş çaplı bir işbirliğine gideceklerini açıklamaları bekleniyor.

Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.

Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.

Fiat Crysler’in öngörülerine göre, birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.

Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Crysler’in küresel ölçekte, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Renault Fiat Crysler Birleşme

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