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İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı otomobillerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun

Kırıkhan ilçesinde ticaretle uğraşan farklı mesleklerle uğraşan yaklaşık 80 kişi parasını ödedikleri kişinin otomobilleri teslim etmemesi üzerine dolandırıldıklarını iddia ederek emniyete başvurdu. İddialara göre, Kırıkhan’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda öğretmenlik yapmakta olan Emre K. Dörtyol'da kendisinin olduğunu iddia ettiği bir oto galeri ve bir yedi emin deposu üzerinden Kırıkhan’daki tanıdıklarına otomobil satmaya başladı. İhaleyle devletin icra makamlarından satın aldığı otomobilleri piyasasının 20-25 bin lira aşağısına Kırıkhan’da satmaya başlayan Emre K. kısa sürede çevresinin güvenini kazandı. Öğretmen olmasının verdiği güvenle birçok kişi Emre K.’dan otomobil sipariş etti.

Emre K.'nın Belen'de bulunan evini boşaltmak istediği haberini alarak Kırıkhan'dan Belen ilçesine toplu halde gelerek Emre K.'yı görmek isteyen mağdurlar amaçlarına ulaşamadı. Emre K.’nın memleketten kaçacağını Belen Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bildiren mağdurlar geç saatlere kadar burada beklediler.

"Ben 50 yıllık birikimimi verdim mağdurum"

Mağdurlardan Necmettin Yar, 1 milyon yüz bin lira karşılığında 23 tane otomobil aldığını belirterek, "Ben Emre K. ile eniştem aracılığıyla tanıştım. Olmayan arabaları almışız parasını ödedik. ‘Arabalarınız bugün, yarın gelecek’ diye bizi on aydır oyaladı. Dörtyol'da oto galerisi ve yediemin deposu vardı gittik gördük. Bizi güvendirdi ama bugüne kadar bir tane araç teslim etmedi. Bana sattığı arabayı defalarca başkasına satmış bize arabaların fotoğraflarını gönderdi ama ne araba geldi ne paramızı verdi. Benim gibi 70-80 kişi mağdur yetkilerden yardım bekliyoruz. Ortada 50 trilyonluk vurgun var. Ben 50 yıllık birikimimi verdim mağdurum" dedi.

Mağdurlardan Hamit Kaya ise kendisine gönderilecek araçların fotoğraflarını göstererek, "Geldi, gelecek, yolda diyerek bizleri oyaladı. İstanbul’dan ihaleden aldığı otomobilleri bizlere satacağını söylemişti ama ortada ne otomobil var ne paramızı alabiliyoruz" diye konuştu.

4 oğlu dolandırılan Mehmet Bayar ise yaşlı haliyle emniyete gelerek çocuklarının hakkını aradığını söyledi.

"Adalete güveniyoruz"

Mağdurların avukatlığını üstlenen Avukat Mutlu Bozkurt, adaletin gerekeni yapacağına inandıklarını söyledi. Avukat Bozkurt, şunları kaydetti:
"Ortada bir dolandırıcılık eylemi var. Bu şahıs güven kazanmak için galeri ve yediemin deposu açmış ve bu şekilde insanların güvenini kazanmış daha sonra piyasadan topladığı paralarla araba alacağını iddia etmiş. Buradaki vatandaşlar mağdurların 3’te biri, biz Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına bu kişi hakkında şikayette bulunduk. Emre K. hakkında adli kontrol tedbiri konuldu. Haftada iki gün imzasını atmakta ancak biz yetkililerden mağdurların haklarının savunulabilmesi için adalet sisteminin daha hızlı işlemesini talep ediyoruz, adalete güveniyoruz bu işin peşindeyiz inşallah devletimiz bu kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır. Mağdurların birçoğu bu şahsın öğretmen olmasından dolayı güvenmiştir" dedi.

Öte yandan olayın ardından öğretmen Emre K.’nın hakkında soruşturma açıldığı ardından görevine tekrar döndüğü belirtildi. İHA

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