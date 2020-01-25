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İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Ankara’nın galericiler sitesinde faaliyet gösteren Seyhan Bağcı, ikinci elde otomobil fiyatlarının son bir ayda rekor artış gösterdiğini ve bu artışın yüzde yirmiye ulaştığını söyledi.

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

ÖTV indirimi, kredi faizlerinin düşmesi ve sıfır araçların piyasaya sürülmesi ile fiyatların artacağı yönündeki beklenti nedeniyle 2019 Aralık ayında rekor satış gerçekleştirildiğini belirten Seyhan Bağcı, son bir ay içerisinde ise sektörde müthiş oranlarda fiyat artışı yaşandığını kaydetti.

Bir ay içerisinde yüzde 20’ye yaklaşan fiyat artışı nedeniyle neredeyse sıfır araç fiyatlarına yakın rakamların ortaya çıktığını belirten Bağcı, "Yıllardır sektörün içerisinde yer alan birisi olarak, bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. 2019 aralık ayında sattığımız araçları bugün almak istediğimizde sattığımız rakamlarımızın üzerinde alabiliyoruz. Burada da esnafın gerçek anlamda bir zararı söz konusu. İkinci el piyasası bir balon oluşturdu, fiyatların mevcut rakamlarda kalıp kalmayacağını zaman gösterecek" dedi.

Fiyat artışının sektörde faaliyet gösteren firmalar açısından risk oluşturduğuna da değinen Bağcı şunları söyledi:

"Eğer bu sektörde faaliyet göstermek istiyorsanız araç alıp satmak zorundasınız. Sabit giderlerimiz söz konusu, fiyatların dengelenmesini beklemek gibi bir şansımız yok. Müthiş fiyat artışı nedeniyle fiyatların düşebileceği yönündeki beklenti çekimserliğe neden oluyor. Şubat ayında sıfır araçların satışa sunulması ile gerçek fiyatların ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu anki fiyatlar tüketici açısından bakıldığında da gerçekten yüksek. Diğer bir hususta web sitelerine ilanlar vererek sahibinden adı altında araç alıp satanlar. Son zamanlarda sayıları iyice çoğaldı. Hatta vergi ödeyen, istihdam sağlayan esnafların sayısını aştı bile diyebiliriz. Profesyonellikten uzak, binicinin hak ve menfaatlerini gözetmeksizin, para odaklı alım satım yapan bu kişiler fiyatların artmasına ve piyasa dengesinin bozulmasına neden oluyor. Gerçekten uzaklaşan, hormonlu, balon rakamlar ortaya çıkıyor. Her ne kadar caydırıcı önlemler alınsa da maalesef bu durum engellenemiyor. İnsanların bu konuda sektörümüze destek olmasını, işine yatırım yapmış, işinde uzman, güvenilir, ahlaklı ve dürüst çalışan esnafımızı tercih etmelerini rica ediyorum.”

Kaynak: İHA

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