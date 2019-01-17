ÖTV indirimi ikinci el oto satışlarını vurdu

Sıfır otomobillerin satışları, uygulanan ÖTV indirimiyle artarken, ikinci el satışları ise durma noktasına geldi. ÖTV indiriminin son bulması beklenirken, 3 ay daha uzatılması ise galericileri ve ikinci el oto satışı yapan küçük esnafı zor durumda bıraktı. Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ÖTV indiriminden sonra ikinci el satışlarında büyük ölçüde azalma olduğunu dile getirdi. ÖTV indirimlerinin devam etmesi halinde esnafın daha zor günler yaşayacağını belirten Hakan Yanık, "Dükkan kapatmalarının sinyalleri ciddi şekilde yansımaya başladı. Sektör ciddi anlamda daraldı. Nakit para akışı ve müşteri akışı kesildi. Bursa Oto Galericileri Sitesi'nin kapasitesi yaklaşık 6 bin araç ve araç park edecek yerimiz şu an yok. Yılın ilk 3 ayında cepten yiyeceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

İkinci el sektördeki durgunluğa çözüm üretme gibi bir şanslarının olmadığını belirten Yanık, "İkinci el sektöründe sadece KDV ve geçici vergilerimiz var. Biz bunları ödüyoruz. Sermayeden indirim yapma gibi bir şansımız yok. Galericiler araba satamadıkları için araba alamıyoruz. Sattığımız arabaların para ödemeleri geriye dönmüyor. İnsanlar bizim sattığımız araçlara bakmıyor, sıfır araçlara yöneliyorlar. Alacak bir tedbirimiz yok. Biz, aldığımız araçları öz sermayemizle alıyoruz. 70 bin liraya aldığımız bir aracı 60 bin liraya indirme gibi bir şansımız yok, çünkü arada ciddi bir zarar söz konusu. Sıfır araçlarda böyle bir dert yok. Devlet kendi vergisinden zarar ederek bayilerin ve sıfır satışların ayakta durmasını sağladı. İkinci el sektörüne nasıl bir katkı sunması gerekir diye sorarsak, ÖTV'nin eski haline dönmesi gerekli. Bizdeki KDV'lerin sıfırlanması, geçici vergilerde ikinci el sektörünü ayakta tutabilmek için ciddi anlamda oranların düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.