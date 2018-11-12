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Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde ilk prototipin 2019 yılında üretileceğini söyledi.

Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması

Yerli otomobil ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bütçe Sunumunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Otomotiv endüstrisi 1,5 milyonun üzerinde ortalama yıllık üretim ve 30 milyar dolara varan ihracat hacmiyle sanayimizin öncü sektörlerinden biridir.

Ülkemizin bu alandaki kapasite ve deneyimini Türkiye’nin Otomobili Projesiyle taçlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2018 yılında TOBB ve özel sektörümüzün 5 büyük firması bir araya gelerek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunu kurdu.

Sektörde uluslararası deneyime sahip bir CEO görevlendirdi, oluşturulan uzman kadro her geçen gün büyüyor.

Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Bu projeyi elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün akıllı mobilite çözümlerine evrilmesiyle ortaya çıkan fırsat penceresinden mutlaka yararlanacak, ekosistemimizi bu yönde güçlendireceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Seçimler yaklaşıyor.Uçak ne zaman?
boşuna yapıyosınuz 150 bin e kimse almaz.kimseyede satamazsınız...
hadi bakalım inşallah bu sefer gerçektir ?????? ?'? ?'?
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