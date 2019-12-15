FİNANS

Sıfır otomotivde taleplere karşılık verilemiyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv sektörü, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimleri ve firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebine karşılık verilemiyor.

Sıfır otomotivde taleplere karşılık verilemiyor

Yıla beklenenden daha yavaş başlayan otomotiv sektörünü canlandırmak için yıl içinde bazı vergi teşvikleri uygulanmıştı. Kamu bankaları da yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunmuştu. Birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, uzun vade seçenekleri ve takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Sıfır otomobil satışındaki talep sebebiyle bayilerde yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesinden dolayı vatandaşların talebi karşılanamıyor. Beğendikleri araç için sipariş vermek için sıraya giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor.

"KAMPANYA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ CİDDİ MANADA AÇTI"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yüzde 0,49'luk faiz kampanyasının ciddi manada sektörün önünü açtığını ve otomotivde bekledikleri desteği yıl içerisinde çeşitli dönemlerde gördüklerini ifade etti.

Yüzde 0,49'uk faiz oranının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şahsuvaroğlu, "Çünkü bu, otomotive olan ilgiyi resmen yeniden coşturdu. Bu, mevduat faizinin de altında bir faiz oranı. Yani mevduat faizi bizim en büyük rakibimizdi. İnsanlar parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyordu ama yüzde 0,49'luk faiz oranı otomotiv sektörünün gerçekten son birkaç ay önünü açan çok önemli bir durum oldu." diye konuştu.

"CİDDİ BİR TALEP YOĞUNLUĞU BULUNUYOR"

Murat Şahsuvaroğlu, bayilerde ciddi bir talep yoğunluğu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada sıfır araç konusunda sıkıntı var, doğru... Taleple arz arasında ciddi bir sıkıntı var. Bunun da nedeni yüzde 0,49 gibi çok önemli bir faiz indirimini sektör beklemiyordu. Talep ediyordu ancak bu kadar hızlı ve ani reaksiyon verileceğini öngöremiyorduk. Dolayısıyla hem yan sanayi hem de üretim olsun, bunların hızlıca bir araya gelip önünü açması zaman isteyen işler... Dolayısıyla 7/24 çalışmalarına rağmen piyasada ciddi miktardaki talebe üreticiler ve yan sanayi aynı hızda cevap veremedi.

Şu anda aslına bakarsanız müşteriler, hayal ettikleri aracı bulma noktasında zorluklar yaşıyor. Örneğin, renk ve paket anlamında belki istediğini bulamıyor ama daha düşük bir paketi bulabiliyor. Ama bu talep, gelecek yılın ilk çeyreğinin de canlı geçeceğinin işaretini veriyor. Tabii bu canlılığın devamı içinde yüzde 0,49 faizin gelecek yılda da devam etmesi elzem. Bu faizler bu şekilde devam ederse otomotiv, gelecek sene 600-650 bin adetlere doğru yelken açar diye öngörüyoruz."

Bu ay 2018'in aynı dönemine göre daha fazla satış beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Geçen yıl aralık satışı 77 bin adet civarındaydı. Bu yıl öngörümüz 85 bin adet civarında. Ama eğer bu faiz indirimi, bir ay daha önce açıklansaydı aralıkta satışlar 100 bini geçerdi, 120 bin civarını görebilirdik." diye konuştu.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, aralık ayında karşılanamayan talebin ocak ayına sarkmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Müşteri, aslında bulamadığı aracı ocak ve şubatta almanın da peşine düşmüş durumda. Yani şöyle ki; istediği araç şubatta gelirse şubatta alacağını beyan ediyor. Ancak 31 Aralık'ta hurda teşviki bitiyor. Hurda teşviki de ortalama 6-7 bin lira indirim demek. Bu devam etmeyecek ve 2020 model geçişi şubat ayında olacak. Oradaki model geçişleriyle ilgili de yüzde 2-3 arasında küçük farklar olabilir. Bunun haricinde de herhangi bir fiyat etkileşimi olmaz."

"CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE BİR FAİZ ORANI YOK"

Murat Şahsuvaroğlu, faiz indirimi ve çeşitli vergi teşviklerinin sektörün önünü açtığını ve sektörün geleceğe dair umutla bakmasını sağladığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin otomotiv perakende tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bu çok ciddi ve kıymetli bir adım. Bu desteklerinden dolayı hükümetimize, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kalbi şükranlarımızı sektör adına sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA


PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Tesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyorTesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor
Otomobil alacaklara önemli uyarı! Son 20 günOtomobil alacaklara önemli uyarı! Son 20 gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıfır araç Faiz İndirimi

En Çok Okunan Haberler

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Dikkat! İndirimlerin bitmesine 15 gün kaldı

Dikkat! İndirimlerin bitmesine 15 gün kaldı

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kış lastiğinde son günler! 625 lira cezası var

Kış lastiğinde son günler! 625 lira cezası var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İcradan satılıyor! Yarı fiyatına 'Maserati'

İcradan satılıyor! Yarı fiyatına 'Maserati'

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor

Tesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor

Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Son 20 gün

Oto lastikçiler nefes almıyor, iğne atsan yere düşmez

Araç sahipleri akın etti

Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Araç sahiplerine önemli uyarı!

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza 625 lira

Araç sahiplerine son uyarı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.