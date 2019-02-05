FİNANS

Trafik sigortasında buna dikkat! Tazminat alabilirsiniz

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Trafik kazası geçirdikten sonra sakat kalan ve açtığı tazminat davasıyla sigorta şirketinden tazminat alan vatandaş, sakatlık oranı artmış veya aldığı tazminat gerçek zararını karşılamıyorsa yeniden dava açabiliyor ve sigorta poliçe limitleri dahilinde ek tazminat almaya hak kazanabiliyor.

Trafik sigortasında buna dikkat! Tazminat alabilirsiniz

Trafik kazası geçirmiş olan ve daha öncesinde sigorta şirketine açılan davadan tazminat kazanan vatandaşın hakkı bununla bitmiyor. Eğer vatandaş, kazadan sonra sakatlık sorunları artmış yada almış olduğu tazminat, gerçek zararını karşılamamış ise yeniden dava açarak ek tazminat alabiliyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Trafik Kazaları Tazminatı ve Sigorta Hukuku’nda Uzman Avukat Selim Ünal, "Maalesef vatandaşlarımız yanlış yönlendiriliyor, bunun sebebi biraz da hasar şirketleri adı altında kurulan sigorta şirketlerinin çokluğu. Hasar şirketleri vatandaşa diyor ki, 'Biz sizin davanızı alalım, sigorta şirketine biz başvuru yaparız, 15 gün içerisine davanızı sonuçlandırır ve bir ay içerisinde paranızı veririz.’ Hasar şirketinin söylediği şey doğru mu, doğru. Sigorta şirketlerine karşı, biz avukatlara dosya geldiği zaman, sigorta şirketlerine başvuru yapmak zorundayız. Bu dava şartıdır. Burada vatandaşımızın yanıldığı nokta şurası; hasar şirketlerine dosya verdikleri zaman, bu şirketler sigorta şirketine başvuru yapıyor. Örneğin vatandaşın zararı 200 bin, bunun 50 bin TL’sini sigorta ödüyor, hasar şirketi de cebime para geçsin, müvekkile söz verdik, parasını vereyim mantığı ile o parayı kabul ediyor ve vatandaşa da ibraname imzalatıyor” dedi.

'FERAGAT DE OLSA, İBRANAME DE OLSA DAVA AÇIKLABİLİYOR'

İbraname imzalanmış olsa da dava sonuçlanmış veyahut davadan feragat edilmiş olsa da vatandaşın yeniden dava açma hakkı mevcut olabiliyor. İbraname imzalayan vatandaşın, herhangi bir hakkı kalmamış gibi görünse de 2 yıl içerisinde gerçek zararını almak için hakkı da bulunuyor. Ayrıca, dava sonuçlansa bile sakatlık oranı sonuçlanan dava da düşük ise yeniden alınacak maluliyet raporuyla sakatlık oranının artması sonucunda eksik ödeme aldığının sabit hale geleceği ve bu nedenle yeniden dava açma hakkının olduğunu hatırlatan avukat Ünal, "Müvekkilin sakatlığı örneğin yüzde 50 ama yüzde 20’lik sakatlığa göre ilk dava sonuçlanmış. Yüzde 20’ye göre bir ödeme almış ise avukatın da yeniden, sıfırdan bir ek dava açma hakkı var. Bunu da nasıl yapıyoruz; sonuçlanmış olan bir davayı alıp, gidip sigorta şirketine yeniden bir başvuru yapılabiliyor. Diyor ki, 'Benim müvekkilimin sakatlığı arttı veya benim müvekkilimin gerçek zararı bu değil.' Ortada ibraname de olsa dava açılmış ve sonuca bağlanmış ya da davadan feragat edilmiş olsa dahi herhangi bir fark olmayacaktır. Avukat yeni açtığı davada, müvekkilinin sakatlığını ispat etmiş veya almış olduğu tazminatın daha az olduğunu ispat edebilmişse, ispat edebilmesinden sonra ZMMS (zorunlu mali mesuliyet sigortası) poliçe limitleri dahilinde ek tazminat alabiliyor” diye konuştu.

'BUNUNLA İLGİLİ EMSAL KARARLAR VAR'

Bu tip davalara ilişkin emsal kararların olduğunun altını çizen Ünal, "Bununla ilgili olarak elimizde emsal karar var. Bu emsal karar da vatandaş 50 bin TL tazminat almış. Biz bu vatandaş için yeniden bir maluliyet raporu almışız sonrasında vatandaş 150 bin TL'lik bir ek tazminat alabildi. Bu yüzden vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları adına zaman kaybetmeden işinde uzman bir avukata başvuru yapmaları, davaların sadece avukatlar vasıtasıyla yürütülebileceği gerçeğini unutmamaları ve buna göre hareket edip, sonradan pişman olmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi. KAYNAK:İHA

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Yerli otomobil için 'kenevir' önerisiYerli otomobil için 'kenevir' önerisi
Otomobil sahiplerine uyarı: Son tarih 31 OcakOtomobil sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ocak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası sigorta şirketi tazminat

En Çok Okunan Haberler

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Tapuda yeni dönem başlıyor!

Tapuda yeni dönem başlıyor!

Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek

Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

İşte 2018 yılının en çok satan otomobilleri!

İşte 2018 yılının en çok satan otomobilleri!

Dünya devinden flaş karar! 5 fabrikasını kapatıyor

Dünya devinden flaş karar! 5 fabrikasını kapatıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

MTV'nin ilk taksiti için son gün 31 Ocak

Otomobil sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ocak

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Otomobilde yeni trend; hibrit

Otomobilde yeni trend; hibrit

Renault Yönetim Kurulu, yeni yönetim yapısını açıkladı

Renault Yönetim Kurulu, yeni yönetim yapısını açıkladı

Şarj sorunu yakın gelecekte tarih olacak

Şarj sorunu tarih olacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.