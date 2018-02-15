FİNANS

Zorunlu sigortada tavan fiyat gözden geçirilecek

15 Şubat 2018 12:37

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının sektörde ciddi bir zarara neden olduğunu bunu gözden geçirmek zorunda kalacaklarını açıkladı.

Zorunlu sigortada tavan fiyat gözden geçirilecek

 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigorta sektörünün zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasından ciddi bir zarar ettiğini, bu nedenle uygulamayı gözden geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Şimşek, değişiklik sinyali vererek, "Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var" bilgilendirmesini yaptı. 

 
Başbakan Yardımcısı Şimşek, NTV'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. İşsizlik rakamlarını yorumlayan Şimşek, "Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz" dedi.
 
İşsizlik rakamlarını yorumlayan Şimşek, "İstihdamda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Geçen yıl 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulmuşuz, bu çok ciddi bir rakam. AB aynı dönemde 1 milyon 950 bin kişiye iş bulmuş. Bu muazzam bir başarı. Dünyada istihdam artışında ilk üçlerdeyiz. Türkiye'de işgücüne katılım oranı hızla artıyor. Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz" değerlendirmesini yaptı.
 
Ocak ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren Mehmet Şimşek, "Türkiye bütçede hedeflerini tutturmakla kalmadı, hedeflerden daha iyi performans sergiledi. Bütçe Türkiye'nin en güçlü taraflarından bir tanesi. Türkiye 2018'de de hedeflerini tutturacak. Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bu" diye konuştu.
 
'TAVAN FİYAT'TA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ
 
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Trafik sigortasında sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil, gözden geçirmek zorunda kalacağız" ifadesini kullandı. Şimşek, "Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var" açıklamasını yaptı. 
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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 88 Oy
    bir işinizde vatandaşın hayırına olsun, defolun gidin istifa edin artık.
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  • 77 Oy
    Kaç boyutlu giydirmeye çalışıyosunuz vatandaşa sayın bakan...? 3 boyut... 5 boyut... :-)
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  • 60 Oy
    Kardeşim sabıkası düzgün sorunsuz kullanıcıdan az alacaksın..Arta kalan bütçe açığınıda ticari ve sicili bozuklardan toplayacaksın.Afrini tekrardan keşfetmeye gerek yok.
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  • 45 Oy
    adam çarpışan araba kullanıyor nerdeyse benimle aynı fiyatı oduyor adelet TRAFİK SİGORTASINDA
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  • 33 Oy
    lanet olsun size kazanmasalar yapmasınlar
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  • 25 Oy
    Gözden geçirin tabi, sarayın daha çok paraya ihtiyacı var. vatandaş ölsün kimin umrunda.
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  • 16 Oy
    Allah sizi bildiği gibi yapsın..
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  • 16 Oy
    yav kardeşim zorunlu diye bir şey mi var. kaldırın gitsin böyle saçmalık mı olur ya. sürekli soyuluyoruz. zorunlu zam artışı yapın madem. işinize geldiği gibi davranıyorsunuz. yeter yav yeter kuruttunuz kuruttunuz. malum yerlere para yetmiyor diye vatandaşa bu kadar ğeçirilmezki
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  • 12 Oy
    okadar sigorta şirketi açılacağına 3-4 tane açılsın ozaman zarar nasıl oluyor hem anlamış değilim milyonlarca aracın hepsimi 1000 -2000 en düşük hasar kaydı oluyor bunların çoğuda sigortadan basamak düşmesin diye cebinden yaptırıyor. İşten anlamayan insanlar en ufak bir hasara bile dünyanın parasını yazdırabiliyorlar bunların önüne geçin dahada çok indirim gelir.
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  • 11 Oy
    Caddelerin otopark alanına döndüğü Ülkemizdeki duyarsızlık, tehlikeli araç sürücülerinin çoğalmasına ve Trafik kazalarının artmasına dolayısıyla Trafik Poliçelerindeki zararlara sebebiyet verecek boyutlara gelmektedir.
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